https://ria.ru/20231002/pozhar-1899819601.html

В результате пожара в испанском ночном клубе пропали около 18 человек

В результате пожара в испанском ночном клубе пропали около 18 человек - РИА Новости, 02.10.2023

В результате пожара в испанском ночном клубе пропали около 18 человек

Не менее 18 человек пропали без вести в результате пожара на дискотеке в ночном клубе испанского города Мурсия, сообщила заместитель мэра города Ребека Перес. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T03:56

2023-10-02T03:56

2023-10-02T10:32

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Не менее 18 человек пропали без вести в результате пожара на дискотеке в ночном клубе испанского города Мурсия, сообщила заместитель мэра города Ребека Перес. Ранее экстренные службы автономного сообщества Мурсия сообщили, что число погибших в результате пожара 1 октября в ночном клубе в Мурсии на юго-востоке Испании выросло до 13. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим. "К сожалению, есть сведения, что ... 18 человек пропали без вести. Мы не можем сказать с уверенностью, что эти люди все еще находятся на месте пожара", - заявила телеканалу RTVE Перес в воскресенье. Заместитель мэра Мурсии также заверила, что спасательные службы продолжают поисковые работы.

https://ria.ru/20231001/pozhar-1899756792.html

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мурсия (регион), испания, в мире