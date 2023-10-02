https://ria.ru/20231002/pozhar-1899819601.html
В результате пожара в испанском ночном клубе пропали около 18 человек
В результате пожара в испанском ночном клубе пропали около 18 человек - РИА Новости, 02.10.2023
В результате пожара в испанском ночном клубе пропали около 18 человек
Не менее 18 человек пропали без вести в результате пожара на дискотеке в ночном клубе испанского города Мурсия, сообщила заместитель мэра города Ребека Перес. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:56
2023-10-02T03:56
2023-10-02T10:32
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Не менее 18 человек пропали без вести в результате пожара на дискотеке в ночном клубе испанского города Мурсия, сообщила заместитель мэра города Ребека Перес. Ранее экстренные службы автономного сообщества Мурсия сообщили, что число погибших в результате пожара 1 октября в ночном клубе в Мурсии на юго-востоке Испании выросло до 13. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим. "К сожалению, есть сведения, что ... 18 человек пропали без вести. Мы не можем сказать с уверенностью, что эти люди все еще находятся на месте пожара", - заявила телеканалу RTVE Перес в воскресенье. Заместитель мэра Мурсии также заверила, что спасательные службы продолжают поисковые работы.
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мурсия (регион), испания, в мире
Мурсия (регион), Испания, В мире
В результате пожара в испанском ночном клубе пропали около 18 человек
В результате пожара в испанском ночном клубе пропали без вести около 18 человек
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Не менее 18 человек пропали без вести в результате пожара на дискотеке в ночном клубе испанского города Мурсия, сообщила заместитель мэра города Ребека Перес.
Ранее экстренные службы автономного сообщества Мурсия сообщили, что число погибших в результате пожара 1 октября в ночном клубе в Мурсии на юго-востоке Испании
выросло до 13. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим.
"К сожалению, есть сведения, что ... 18 человек пропали без вести. Мы не можем сказать с уверенностью, что эти люди все еще находятся на месте пожара", - заявила телеканалу RTVE Перес в воскресенье.
Заместитель мэра Мурсии также заверила, что спасательные службы продолжают поисковые работы.
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