https://ria.ru/20231002/poezd-1899815403.html
РЖД работают над поездом без машиниста в кабине
РЖД работают над поездом без машиниста в кабине - РИА Новости, 02.10.2023
РЖД работают над поездом без машиниста в кабине
РЖД работают над пассажирским поездом без машиниста в кабине, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T01:44
2023-10-02T01:44
2023-10-02T01:44
олег белозеров
ржд
московское центральное кольцо (мцк)
экономика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД работают над пассажирским поездом без машиниста в кабине, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Они обкатываются на Московском центральном кольце (МЦК) без обычных пассажиров, и их тестовый запуск с присутствием машиниста в кабине запланирован на середину 2024 года. РЖД готовятся к развитию этого проекта дальше. "Сейчас проходят испытания полностью отечественного электропоезда, который, как мы ожидаем, уже в этом году придет на замену существующим "Ласточкам". После сертификации и запуска в промышленное производство мы планируем разработать беспилотный поезд на отечественной платформе с наивысшим четвертым уровнем автоматизации. По завершению всех этапов испытаний и подтверждения безопасности он будет запущен в эксплуатацию", - сообщил глава РЖД. Сроки запуска составов без машиниста в кабине глава РЖД не назвал. Четвертый уровень автоматизации предполагает, что машинист-оператор уже не находится в кабине поезда, а управляет им удаленно.
https://ria.ru/20231002/rzhd-1899813782.html
https://ria.ru/20231002/rekordy-1899812685.html
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олег белозеров, ржд, московское центральное кольцо (мцк), экономика
Олег Белозеров, РЖД, Московское центральное кольцо (МЦК), Экономика
РЖД работают над поездом без машиниста в кабине
Глава РЖД Белозеров сообщил о разработке поезда без машиниста в кабине
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД работают над пассажирским поездом без машиниста в кабине, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.
РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Они обкатываются на Московском центральном кольце (МЦК
) без обычных пассажиров, и их тестовый запуск с присутствием машиниста в кабине запланирован на середину 2024 года. РЖД готовятся к развитию этого проекта дальше.
РЖД за 20 лет трижды перевезли население Земли
"Сейчас проходят испытания полностью отечественного электропоезда, который, как мы ожидаем, уже в этом году придет на замену существующим "Ласточкам". После сертификации и запуска в промышленное производство мы планируем разработать беспилотный поезд на отечественной платформе с наивысшим четвертым уровнем автоматизации. По завершению всех этапов испытаний и подтверждения безопасности он будет запущен в эксплуатацию", - сообщил глава РЖД.
Сроки запуска составов без машиниста в кабине глава РЖД не назвал.
Четвертый уровень автоматизации предполагает, что машинист-оператор уже не находится в кабине поезда, а управляет им удаленно.
РЖД регулярно бьют рекорды СССР, сообщил глава компании