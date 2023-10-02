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В Дагестане работник АЗС выстрелил в подростка из пневматического ружья - РИА Новости, 02.10.2023
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16:59 02.10.2023 (обновлено: 17:04 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/podrostok-1900008789.html
В Дагестане работник АЗС выстрелил в подростка из пневматического ружья
В Дагестане работник АЗС выстрелил в подростка из пневматического ружья - РИА Новости, 02.10.2023
В Дагестане работник АЗС выстрелил в подростка из пневматического ружья
Завхоз автозаправочной станции в дагестанском Избербаше выстрелил в подростка из пневматического ружья, парень госпитализирован с проникающим ранением,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:59
2023-10-02T17:04
происшествия
избербаш
россия
республика дагестан
мвд по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Завхоз автозаправочной станции в дагестанском Избербаше выстрелил в подростка из пневматического ружья, парень госпитализирован с проникающим ранением, сообщается в Telegram-канале МВД республики. "В Избербаше на территории автозаправочной станции по улице Буйнакского 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего горожанина. В результате молодой человек с проникающим ранением в область груди помещен в больницу", – говорится в публикации. В отделе полиции подозреваемый рассказал, что работает на этой АЗС завхозом, а пострадавший подрабатывал на ближайшей автомойке. Периодически подросток заходил в гости к соседу, но последнему это не нравилось. Замечания мойщик игнорировал, после чего мужчина выстрелил в подростка. Пневматическое ружье изъяли. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).
https://ria.ru/20230818/drob-1890844217.html
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происшествия, избербаш, россия, республика дагестан, мвд по республике дагестан
Происшествия, Избербаш, Россия, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан
В Дагестане работник АЗС выстрелил в подростка из пневматического ружья

Работник заправки в Дагестане выстрелил в докучавшего ему подростка с автомойки

© Фото : МВД по Республике Дагестан/TelegramТерритория автозаправочной станции в Дагестане, где 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего горожанина 2 октября 2023
Территория автозаправочной станции в Дагестане, где 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего горожанина 2 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : МВД по Республике Дагестан/Telegram
Территория автозаправочной станции в Дагестане, где 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего горожанина 2 октября 2023
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Завхоз автозаправочной станции в дагестанском Избербаше выстрелил в подростка из пневматического ружья, парень госпитализирован с проникающим ранением, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
«
"В Избербаше на территории автозаправочной станции по улице Буйнакского 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего горожанина. В результате молодой человек с проникающим ранением в область груди помещен в больницу", – говорится в публикации.
В отделе полиции подозреваемый рассказал, что работает на этой АЗС завхозом, а пострадавший подрабатывал на ближайшей автомойке. Периодически подросток заходил в гости к соседу, но последнему это не нравилось. Замечания мойщик игнорировал, после чего мужчина выстрелил в подростка.
Пневматическое ружье изъяли. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).
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