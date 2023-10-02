В Дагестане работник АЗС выстрелил в подростка из пневматического ружья
Работник заправки в Дагестане выстрелил в докучавшего ему подростка с автомойки
© Фото : МВД по Республике Дагестан/TelegramТерритория автозаправочной станции в Дагестане, где 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего горожанина 2 октября 2023
Территория автозаправочной станции в Дагестане, где 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего горожанина 2 октября 2023
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Завхоз автозаправочной станции в дагестанском Избербаше выстрелил в подростка из пневматического ружья, парень госпитализирован с проникающим ранением, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
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"В Избербаше на территории автозаправочной станции по улице Буйнакского 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего горожанина. В результате молодой человек с проникающим ранением в область груди помещен в больницу", – говорится в публикации.
В отделе полиции подозреваемый рассказал, что работает на этой АЗС завхозом, а пострадавший подрабатывал на ближайшей автомойке. Периодически подросток заходил в гости к соседу, но последнему это не нравилось. Замечания мойщик игнорировал, после чего мужчина выстрелил в подростка.
Пневматическое ружье изъяли. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).