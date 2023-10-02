https://ria.ru/20231002/podrostok-1900008789.html

В Дагестане работник АЗС выстрелил в подростка из пневматического ружья

В Дагестане работник АЗС выстрелил в подростка из пневматического ружья - РИА Новости, 02.10.2023

В Дагестане работник АЗС выстрелил в подростка из пневматического ружья

Завхоз автозаправочной станции в дагестанском Избербаше выстрелил в подростка из пневматического ружья, парень госпитализирован с проникающим ранением,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:59

2023-10-02T16:59

2023-10-02T17:04

происшествия

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мвд по республике дагестан

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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Завхоз автозаправочной станции в дагестанском Избербаше выстрелил в подростка из пневматического ружья, парень госпитализирован с проникающим ранением, сообщается в Telegram-канале МВД республики. "В Избербаше на территории автозаправочной станции по улице Буйнакского 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего горожанина. В результате молодой человек с проникающим ранением в область груди помещен в больницу", – говорится в публикации. В отделе полиции подозреваемый рассказал, что работает на этой АЗС завхозом, а пострадавший подрабатывал на ближайшей автомойке. Периодически подросток заходил в гости к соседу, но последнему это не нравилось. Замечания мойщик игнорировал, после чего мужчина выстрелил в подростка. Пневматическое ружье изъяли. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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