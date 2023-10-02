https://ria.ru/20231002/pensionerka-1899981237.html

Пенсионерку из Петербурга доставили в полицию из-за пистолета в сумке

Пенсионерку из Петербурга доставили в полицию из-за пистолета в сумке - РИА Новости, 02.10.2023

Пенсионерку из Петербурга доставили в полицию из-за пистолета в сумке

Пенсионерку доставили в полицию из-за незарегистрированного пистолета в дорожной сумке, который обнаружили при досмотре на автовокзале в Петербурге, сообщили в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:34

2023-10-02T15:34

2023-10-02T15:38

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Пенсионерку доставили в полицию из-за незарегистрированного пистолета в дорожной сумке, который обнаружили при досмотре на автовокзале в Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального главка Росгвардии. "В минувшее воскресенье около 9 часов работники автовокзала на набережной Обводного канала на входе при досмотре на интроскопе в дорожной сумке пенсионерки обнаружили пистолет и нажали кнопку тревожной сигнализации", - сообщает пресс-служба. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на месте задержали 71-летнюю жительницу Санкт-Петербурга и изъяли у неё газовый пистолет "ИЖ-79-8" калибра 8 мм и магазин с 7 патронами. В Росгвардии пояснили, что как владелец гражданского оружия на учёте женщина не состоит, а изъятый пистолет не числится в базах. Женщину доставили в отдел полиции.

https://ria.ru/20230904/pensioner-1893997947.html

https://ria.ru/20230720/pensioner-1885264663.html

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)