https://ria.ru/20231002/pensionerka-1899981237.html
Пенсионерку из Петербурга доставили в полицию из-за пистолета в сумке
Пенсионерку из Петербурга доставили в полицию из-за пистолета в сумке - РИА Новости, 02.10.2023
Пенсионерку из Петербурга доставили в полицию из-за пистолета в сумке
Пенсионерку доставили в полицию из-за незарегистрированного пистолета в дорожной сумке, который обнаружили при досмотре на автовокзале в Петербурге, сообщили в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:34
2023-10-02T15:34
2023-10-02T15:38
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899983090_0:34:600:372_1920x0_80_0_0_13c82a85d024dae3a3ce60ca461cfb95.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Пенсионерку доставили в полицию из-за незарегистрированного пистолета в дорожной сумке, который обнаружили при досмотре на автовокзале в Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального главка Росгвардии. "В минувшее воскресенье около 9 часов работники автовокзала на набережной Обводного канала на входе при досмотре на интроскопе в дорожной сумке пенсионерки обнаружили пистолет и нажали кнопку тревожной сигнализации", - сообщает пресс-служба. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на месте задержали 71-летнюю жительницу Санкт-Петербурга и изъяли у неё газовый пистолет "ИЖ-79-8" калибра 8 мм и магазин с 7 патронами. В Росгвардии пояснили, что как владелец гражданского оружия на учёте женщина не состоит, а изъятый пистолет не числится в базах. Женщину доставили в отдел полиции.
https://ria.ru/20230904/pensioner-1893997947.html
https://ria.ru/20230720/pensioner-1885264663.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899983090_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_6ce7027ec135f7550fd996f7912a4343.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Пенсионерку из Петербурга доставили в полицию из-за пистолета в сумке
Пенсионерку из Петербурга доставили в полицию из-за газового пистолета в сумке