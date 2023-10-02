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ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:15 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/obstrely-1900056032.html
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки - РИА Новости, 02.10.2023
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки
Украинские войска в последнюю неделю увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки в Херсонской области, используя для обстрелов гражданской инфраструктуры... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:15
2023-10-02T20:15
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
нато
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 2 окт – РИА Новости. Украинские войска в последнюю неделю увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки в Херсонской области, используя для обстрелов гражданской инфраструктуры преимущественно 155-миллиметровые орудия образца НАТО и польские бесшумные минометы, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Последнюю неделю обстрелов стало значительно больше в ночное и в дневное время. Обстреливаются постоянно только мирные дома, жилые сектора… К большому сожалению, за последние несколько дней погибли два человека, женщина и мужчина", - сказал Леонтьев. По его словам, украинские вооруженные формирования применяют для обстрелов города преимущественно орудия западного производства, использующие 155-миллиметровые снаряды образца НАТО, кассетные боеприпасы и бесшумные польские мины. "И кассетные есть (боеприпасы), и мины совершенно другие, по-видимому, советское наследие все уже полностью исчерпано. И 155-миллиметровые снаряды, и мины беззвучные (польского производства), их много. Опасность уже не слышно, она прилетает и уже поздно, в результате гибнут люди", - отметил Леонтьев. Он рассказал, что одна из польских мин прилетела утром на перекресток в районе городского рынка, но только благодаря счастливой случайности не взорвалась и впоследствии была уничтожена саперами.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), нато
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), НАТО
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки

Мэр Новой Каховки сообщил об увеличении интенсивности обстрелов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 2 окт – РИА Новости. Украинские войска в последнюю неделю увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки в Херсонской области, используя для обстрелов гражданской инфраструктуры преимущественно 155-миллиметровые орудия образца НАТО и польские бесшумные минометы, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Последнюю неделю обстрелов стало значительно больше в ночное и в дневное время. Обстреливаются постоянно только мирные дома, жилые сектора… К большому сожалению, за последние несколько дней погибли два человека, женщина и мужчина", - сказал Леонтьев.
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По его словам, украинские вооруженные формирования применяют для обстрелов города преимущественно орудия западного производства, использующие 155-миллиметровые снаряды образца НАТО, кассетные боеприпасы и бесшумные польские мины.
"И кассетные есть (боеприпасы), и мины совершенно другие, по-видимому, советское наследие все уже полностью исчерпано. И 155-миллиметровые снаряды, и мины беззвучные (польского производства), их много. Опасность уже не слышно, она прилетает и уже поздно, в результате гибнут люди", - отметил Леонтьев.
Он рассказал, что одна из польских мин прилетела утром на перекресток в районе городского рынка, но только благодаря счастливой случайности не взорвалась и впоследствии была уничтожена саперами.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)НАТО
 
 
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