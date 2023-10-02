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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/obstrel-1899964476.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.10.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, пострадавший госпитализирован, сообщил в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:51
2023-10-02T14:51
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, пострадавший госпитализирован, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района возле шахты "Трудовская" получил ранение мужчина 1956 года рождения. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили не менее семи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по этому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Кулемзин: при обстреле Донецка ранен мирный житель

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, пострадавший госпитализирован, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района возле шахты "Трудовская" получил ранение мужчина 1956 года рождения. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили не менее семи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по этому району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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