https://ria.ru/20231002/obstrel-1899964476.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.10.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, пострадавший госпитализирован, сообщил в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:51

2023-10-02T14:51

2023-10-02T14:51

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, пострадавший госпитализирован, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района возле шахты "Трудовская" получил ранение мужчина 1956 года рождения. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили не менее семи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по этому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)