https://ria.ru/20231002/musor-1900003929.html
"Роскосмос" рассказал о системе контроля космического мусора "Млечный путь"
"Роскосмос" рассказал о системе контроля космического мусора "Млечный путь" - РИА Новости, 02.10.2023
"Роскосмос" рассказал о системе контроля космического мусора "Млечный путь"
Система мониторинга космического пространства и предупреждения опасных ситуаций в космосе "Млечный путь" сможет проводить до 15 миллионов измерений околоземной... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:40
2023-10-02T16:40
2023-10-02T16:46
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БАКУ, 2 окт - РИА Новости. Система мониторинга космического пространства и предупреждения опасных ситуаций в космосе "Млечный путь" сможет проводить до 15 миллионов измерений околоземной орбиты в сутки в поисках космического мусора, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Система позволяет до 15 миллионов измерений осуществлять в сутки и обеспечивать высокую достоверность наличия искусственных или естественных объектов в космосе с целью предотвращения столкновений", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку. Он отметил, что система будет носить глобальный характер и может создаваться при широком международном сотрудничестве. По словам Борисова, страны, которые присоединятся к проекту, будут получать всю необходимую информацию для безопасности своих национальных космических группировок. В апреле Борисов сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого - отслеживание космического мусора на орбите. Как отмечали в "Роскосмосе", "Млечный путь" задуман как международная система, где каждый участник сможет предоставлять свою инфраструктуру для слежения за околоземным пространством и получать взамен всю необходимую информацию для обеспечения безопасности своей орбитальной группировки. Второй задачей этой системы является предупреждение астероидно-кометной опасности.
https://ria.ru/20231002/roskosmos-1899999953.html
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космос - риа наука, россия, баку, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Баку, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Владимир Путин
"Роскосмос" рассказал о системе контроля космического мусора "Млечный путь"
Система контроля космического мусора будет делать 15 миллионов измерений в сутки
БАКУ, 2 окт - РИА Новости. Система мониторинга космического пространства и предупреждения опасных ситуаций в космосе "Млечный путь" сможет проводить до 15 миллионов измерений околоземной орбиты в сутки в поисках космического мусора, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
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"Система позволяет до 15 миллионов измерений осуществлять в сутки и обеспечивать высокую достоверность наличия искусственных или естественных объектов в космосе с целью предотвращения столкновений", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.
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Он отметил, что система будет носить глобальный характер и может создаваться при широком международном сотрудничестве.
По словам Борисова, страны, которые присоединятся к проекту, будут получать всю необходимую информацию для безопасности своих национальных космических группировок.
В апреле Борисов сообщил, что президент России Владимир Путин
одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого - отслеживание космического мусора на орбите.
Как отмечали в "Роскосмосе", "Млечный путь" задуман как международная система, где каждый участник сможет предоставлять свою инфраструктуру для слежения за околоземным пространством и получать взамен всю необходимую информацию для обеспечения безопасности своей орбитальной группировки. Второй задачей этой системы является предупреждение астероидно-кометной опасности.
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