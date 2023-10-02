https://ria.ru/20231002/musor-1900003929.html

"Роскосмос" рассказал о системе контроля космического мусора "Млечный путь"

"Роскосмос" рассказал о системе контроля космического мусора "Млечный путь" - РИА Новости, 02.10.2023

"Роскосмос" рассказал о системе контроля космического мусора "Млечный путь"

Система мониторинга космического пространства и предупреждения опасных ситуаций в космосе "Млечный путь" сможет проводить до 15 миллионов измерений околоземной... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:40

2023-10-02T16:40

2023-10-02T16:46

космос - риа наука

россия

баку

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787378896_0:161:3356:2048_1920x0_80_0_0_0c8a3f3b05a57c338b6f5a746231f2f8.jpg

БАКУ, 2 окт - РИА Новости. Система мониторинга космического пространства и предупреждения опасных ситуаций в космосе "Млечный путь" сможет проводить до 15 миллионов измерений околоземной орбиты в сутки в поисках космического мусора, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Система позволяет до 15 миллионов измерений осуществлять в сутки и обеспечивать высокую достоверность наличия искусственных или естественных объектов в космосе с целью предотвращения столкновений", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку. Он отметил, что система будет носить глобальный характер и может создаваться при широком международном сотрудничестве. По словам Борисова, страны, которые присоединятся к проекту, будут получать всю необходимую информацию для безопасности своих национальных космических группировок. В апреле Борисов сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого - отслеживание космического мусора на орбите. Как отмечали в "Роскосмосе", "Млечный путь" задуман как международная система, где каждый участник сможет предоставлять свою инфраструктуру для слежения за околоземным пространством и получать взамен всю необходимую информацию для обеспечения безопасности своей орбитальной группировки. Второй задачей этой системы является предупреждение астероидно-кометной опасности.

https://ria.ru/20231002/roskosmos-1899999953.html

https://ria.ru/20230907/missiya-1894648688.html

россия

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, баку, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, владимир путин