В соревнованиях "Моспром-2023" приняли участие более шести тысяч игроков
© Фото пресс-службы департаментом инвестиционной и промышленной политики города МосквыНа спартакиаде среди промышленников "Моспром-2023"
© Фото пресс-службы департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы
На спартакиаде среди промышленников "Моспром-2023"
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Свыше шести тысяч человек боролись за победу на спартакиаде среди промышленников "Моспром-2023", а до финала соревнований, который прошел в спорткомплексе "Лужники", дошли 2,5 тысячи участников, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"За пять лет в состязаниях для промышленников приняли участие более 15 тысяч человек. При этом каждый год количество участников растет, в этот раз за победу состязались свыше шести тысяч спортсменов, что в 2 раза больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, в этом сезоне впервые играли учащиеся 27 технических колледжей", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В итоговых соревнованиях в этом году сошлись 430 команд по 12 видам спорта, включающих в себя волейбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, шахматы, дартс, бильярд, плавание, легкая атлетика, футбол, киберспорт, хоккей, тэг-регби.
По результатам соревнований самым спортивным предприятием признан Московский нефтеперерабатывающий завод. Самым спортивным техническим вузом стал Московский авиационный институт (ФГБОУ ВПО "МАИ"), а РТУ МИРЭА – в лидерах среди ссузов.
В число наиболее популярных спортивных дисциплин в этот раз вошел настольный теннис, в который играла 121 команда. Самым старшим участником состязаний признан 88-летний работник Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н. А. Доллежаля (НИКИЭТ) Анатолий Никитин. Он соревновался за первенство в шахматах.
В последний день спартакиады известные спортсмены провели мастер-классы, на которых поделились своим опытом с участниками игр. В числе знаменитостей оказались Владислав Третьяк, Сослан Асбаров, а также Дина и Арина Аверины.
Спартакиада "Моспром" стала победителем премии "Спорт и Россия – 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников" в мае прошлого года. Впервые соревнования состоялись в 2019 году. За это время в них поучаствовали почти 10 тысячи человек.
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"Корпоративный спорт дает возможность сотрудникам пообщаться в неформальной обстановке, получше узнать коллег, поддержать спортивную форму. Спартакиада "Моспром", в свою очередь, объединяет коллективы нескольких сотен предприятий – они налаживают рабочие контакты, находят партнеров для реализации проектов, а также обретают новые знакомства", – отметил Овчинский.