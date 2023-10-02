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В соревнованиях "Моспром-2023" приняли участие более шести тысяч игроков - РИА Новости, 02.10.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:16 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/mosprom-2023-1899802933.html
В соревнованиях "Моспром-2023" приняли участие более шести тысяч игроков
В соревнованиях "Моспром-2023" приняли участие более шести тысяч игроков - РИА Новости, 02.10.2023
В соревнованиях "Моспром-2023" приняли участие более шести тысяч игроков
Свыше шести тысяч человек боролись за победу на спартакиаде среди промышленников "Моспром-2023", а до финала соревнований, который прошел в спорткомплексе... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:16
2023-10-02T10:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
олимпийские игры
москва
владислав овчинский
владислав третьяк
арина аверина
московский авиационный институт
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Свыше шести тысяч человек боролись за победу на спартакиаде среди промышленников "Моспром-2023", а до финала соревнований, который прошел в спорткомплексе "Лужники", дошли 2,5 тысячи участников, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."За пять лет в состязаниях для промышленников приняли участие более 15 тысяч человек. При этом каждый год количество участников растет, в этот раз за победу состязались свыше шести тысяч спортсменов, что в 2 раза больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, в этом сезоне впервые играли учащиеся 27 технических колледжей", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В итоговых соревнованиях в этом году сошлись 430 команд по 12 видам спорта, включающих в себя волейбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, шахматы, дартс, бильярд, плавание, легкая атлетика, футбол, киберспорт, хоккей, тэг-регби.По результатам соревнований самым спортивным предприятием признан Московский нефтеперерабатывающий завод. Самым спортивным техническим вузом стал Московский авиационный институт (ФГБОУ ВПО "МАИ"), а РТУ МИРЭА – в лидерах среди ссузов.В число наиболее популярных спортивных дисциплин в этот раз вошел настольный теннис, в который играла 121 команда. Самым старшим участником состязаний признан 88-летний работник Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н. А. Доллежаля (НИКИЭТ) Анатолий Никитин. Он соревновался за первенство в шахматах.В последний день спартакиады известные спортсмены провели мастер-классы, на которых поделились своим опытом с участниками игр. В числе знаменитостей оказались Владислав Третьяк, Сослан Асбаров, а также Дина и Арина Аверины.Спартакиада "Моспром" стала победителем премии "Спорт и Россия – 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников" в мае прошлого года. Впервые соревнования состоялись в 2019 году. За это время в них поучаствовали почти 10 тысячи человек."Корпоративный спорт дает возможность сотрудникам пообщаться в неформальной обстановке, получше узнать коллег, поддержать спортивную форму. Спартакиада "Моспром", в свою очередь, объединяет коллективы нескольких сотен предприятий – они налаживают рабочие контакты, находят партнеров для реализации проектов, а также обретают новые знакомства", – отметил Овчинский.
https://ria.ru/20230824/mosprom-1891952560.html
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общество, олимпийские игры, москва, владислав овчинский, владислав третьяк, арина аверина, московский авиационный институт, оао "никиэт"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Общество, Олимпийские игры, Москва, Владислав Овчинский, Владислав Третьяк, Арина Аверина, Московский авиационный институт, ОАО "НИКИЭТ"

В соревнованиях "Моспром-2023" приняли участие более шести тысяч игроков

© Фото пресс-службы департаментом инвестиционной и промышленной политики города МосквыНа спартакиаде среди промышленников "Моспром-2023"
На спартакиаде среди промышленников Моспром-2023
© Фото пресс-службы департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы
На спартакиаде среди промышленников "Моспром-2023"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Свыше шести тысяч человек боролись за победу на спартакиаде среди промышленников "Моспром-2023", а до финала соревнований, который прошел в спорткомплексе "Лужники", дошли 2,5 тысячи участников, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"За пять лет в состязаниях для промышленников приняли участие более 15 тысяч человек. При этом каждый год количество участников растет, в этот раз за победу состязались свыше шести тысяч спортсменов, что в 2 раза больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, в этом сезоне впервые играли учащиеся 27 технических колледжей", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В итоговых соревнованиях в этом году сошлись 430 команд по 12 видам спорта, включающих в себя волейбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, шахматы, дартс, бильярд, плавание, легкая атлетика, футбол, киберспорт, хоккей, тэг-регби.
По результатам соревнований самым спортивным предприятием признан Московский нефтеперерабатывающий завод. Самым спортивным техническим вузом стал Московский авиационный институт (ФГБОУ ВПО "МАИ"), а РТУ МИРЭА – в лидерах среди ссузов.
Моспром организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
24 августа, 13:14
В число наиболее популярных спортивных дисциплин в этот раз вошел настольный теннис, в который играла 121 команда. Самым старшим участником состязаний признан 88-летний работник Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н. А. Доллежаля (НИКИЭТ) Анатолий Никитин. Он соревновался за первенство в шахматах.
В последний день спартакиады известные спортсмены провели мастер-классы, на которых поделились своим опытом с участниками игр. В числе знаменитостей оказались Владислав Третьяк, Сослан Асбаров, а также Дина и Арина Аверины.
Спартакиада "Моспром" стала победителем премии "Спорт и Россия – 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников" в мае прошлого года. Впервые соревнования состоялись в 2019 году. За это время в них поучаствовали почти 10 тысячи человек.
«
"Корпоративный спорт дает возможность сотрудникам пообщаться в неформальной обстановке, получше узнать коллег, поддержать спортивную форму. Спартакиада "Моспром", в свою очередь, объединяет коллективы нескольких сотен предприятий – они налаживают рабочие контакты, находят партнеров для реализации проектов, а также обретают новые знакомства", – отметил Овчинский.
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Московские технологии защищают газопровод в Кемерово
31 августа, 14:06
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОбществоОлимпийские игрыМоскваВладислав ОвчинскийВладислав ТретьякАрина АверинаМосковский авиационный институтОАО "НИКИЭТ"
 
 
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