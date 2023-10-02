https://ria.ru/20231002/mks-1899998270.html

Глава "Роскосмоса" ответил на вопрос о продлении работы МКС после 2028 года

Глава "Роскосмоса" ответил на вопрос о продлении работы МКС после 2028 года - РИА Новости, 02.10.2023

Глава "Роскосмоса" ответил на вопрос о продлении работы МКС после 2028 года

Продление работы Международной космической станции (МКС) после 2028 года будет определяться ее техническим состоянием, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:21

2023-10-02T16:21

2023-10-02T16:21

наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Продление работы Международной космической станции (МКС) после 2028 года будет определяться ее техническим состоянием, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Мы действительно продлили наше участие в международном проекте МКС до 2028 года. Дальнейшее участие будет определяться техническим состоянием этой станции", - сказал Борисов в понедельник на сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку. По его словам, в случае решения о прекращении проекта, страны-участницы проведут корректный свод станции с орбиты. "К сожалению, этот замечательный проект когда-нибудь закончится, станция прекратит свое существование, и я подтверждаю, что мы с нашими коллегами примем все необходимые усилия для корректного свода ее с орбиты", - отметил Борисов. Двадцать пятого апреля "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года. А 30 июня Борисов констатировал, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года. По словам главы "Роскосмоса", выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции (РОС). Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032-м. Десятого апреля первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщал, что строительство РОС предварительно оценивается в более чем 600 миллиардов рублей. По его словам, точная сумма станет известна по итогам подготовки эскизного проекта.

https://ria.ru/20230927/soyuz-1898958641.html

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юрий борисов (роскосмос), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)