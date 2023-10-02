https://ria.ru/20231002/lastochka-1899815538.html

РЖД планируют в середине 2024 года испытать беспилотные "Ласточки"

РЖД планируют в середине 2024 года испытать беспилотные "Ласточки" - РИА Новости, 02.10.2023

РЖД планируют в середине 2024 года испытать беспилотные "Ласточки"

РЖД планируют начать тестовые перевозки пассажиров беспилотными поездами "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) в середине 2024 года, но машинист... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T01:49

2023-10-02T01:49

2023-10-02T01:49

щербинка

олег белозеров

московское центральное кольцо (мцк)

ржд

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД планируют начать тестовые перевозки пассажиров беспилотными поездами "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) в середине 2024 года, но машинист пока будет находиться в кабине, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. В апреле 2023 года один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на Московском центральном кольце. Это был мировой дебют. "Тестовый запуск такого поезда с пассажирами мы планируем в середине 2024 года… Человек будет находиться в кабине поезда во время движения, но, по сути, это будет уже не машинист, а оператор. Это третий уровень автоматизации", - рассказал Белозеров. Глава РЖД напомнил, для чего беспилотные поезда нужны на МЦК. "Сейчас поезда идут по МЦК с интервалом 4 минуты. С интервалом 3 минуты система управления, выстроенная исключительно на человеческих ресурсах, не справится, и для него нужно как раз переходить на беспилотное движение", - пояснил он. Ранее Белозеров говорил, что беспилотные электропоезда "Ласточка" появятся на МЦК в 2024 году.

https://ria.ru/20231002/poezd-1899815403.html

https://ria.ru/20230710/elektrichki-1883281593.html

щербинка

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щербинка, олег белозеров, московское центральное кольцо (мцк), ржд