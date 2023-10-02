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Сгоревший в Испании ночной клуб не имел лицензии на работу, пишут СМИ
Сгоревший в Испании ночной клуб не имел лицензии на работу, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023
Сгоревший в Испании ночной клуб не имел лицензии на работу, пишут СМИ
В отношении сгоревшего в испанском городе Мурсия ночного клуба, в котором погибли 13 человек, было принято муниципальное распоряжение о прекращении деятельности РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:15
2023-10-02T15:15
2023-10-02T15:15
в мире
испания
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МАДРИД, 2 окт - РИА Новости. В отношении сгоревшего в испанском городе Мурсия ночного клуба, в котором погибли 13 человек, было принято муниципальное распоряжение о прекращении деятельности с января 2022 года, сообщила в понедельник газета El Pais со ссылкой на правительственные источники. По информации издания, с административной точки зрения речь идет об одном помещении, которое имело лицензию и начало функционировать 8 декабря 2008 года как дискотека с кухней. В июне 2019 года компания уведомила городской совет о том, что разделила помещение на два, назвав их Teatre и La Fonda. Это изменение не было принято муниципальным советом, и в январе 2022 года он выдал предписание о прекращении деятельности на основании необходимости получения новой лицензии. Таким образом, с тех пор они работали без разрешения. Сообщается, что в результате пожара, который произошел в ночь на воскресенье, погибли 13 человек, в настоящее время один человек считается пропавшим без вести. При этом пожарные до сих не исключают возможность нахождения других погибших под завалами. Хотя полиция все еще выясняет, где и почему именно начал распространяться огонь, предполагается, что пожар произошел в приватной комнате, где проходила вечеринка по случаю дня рождения, так как именно там было обнаружено 11 из 13 тел погибших. Два тела, найденные на основном первом этаже, по мнению источников из пожарной охраны, также должны были быть найдены наверху, но они упали при обрушении конструкции. Среди них, по разным данным, есть сотрудник данного заведения. Понедельник в регионе Мурсия - первый из трех дней официального траура, объявленного правительством.
https://ria.ru/20230703/pozhar-1881827589.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, испания, мурсия (регион)
В мире, Испания, Мурсия (регион)
Сгоревший в Испании ночной клуб не имел лицензии на работу, пишут СМИ
Pais: сгоревший в испанской Мурсии ночной клуб не имел лицензии на работу
МАДРИД, 2 окт - РИА Новости.
В отношении сгоревшего в испанском городе Мурсия ночного клуба, в котором погибли 13 человек, было принято муниципальное распоряжение о прекращении деятельности с января 2022 года, сообщила в понедельник газета El Pais
со ссылкой на правительственные источники.
По информации издания, с административной точки зрения речь идет об одном помещении, которое имело лицензию и начало функционировать 8 декабря 2008 года как дискотека с кухней. В июне 2019 года компания уведомила городской совет о том, что разделила помещение на два, назвав их Teatre и La Fonda. Это изменение не было принято муниципальным советом, и в январе 2022 года он выдал предписание о прекращении деятельности на основании необходимости получения новой лицензии. Таким образом, с тех пор они работали без разрешения.
Сообщается, что в результате пожара, который произошел в ночь на воскресенье, погибли 13 человек, в настоящее время один человек считается пропавшим без вести. При этом пожарные до сих не исключают возможность нахождения других погибших под завалами.
Хотя полиция все еще выясняет, где и почему именно начал распространяться огонь, предполагается, что пожар произошел в приватной комнате, где проходила вечеринка по случаю дня рождения, так как именно там было обнаружено 11 из 13 тел погибших. Два тела, найденные на основном первом этаже, по мнению источников из пожарной охраны, также должны были быть найдены наверху, но они упали при обрушении конструкции. Среди них, по разным данным, есть сотрудник данного заведения.
Понедельник в регионе Мурсия - первый из трех дней официального траура, объявленного правительством.
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