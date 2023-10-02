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Кинофестиваль "RT.Док: Время героев" откроется в Курске 18 октября

Кинофестиваль "RT.Док: Время героев" откроется в Курске 18 октября - РИА Новости, 02.10.2023

Кинофестиваль "RT.Док: Время героев" откроется в Курске 18 октября

Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" откроется 18 октября в Курске, зрители увидят 14 фильмов о героях спецоперации,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:14

2023-10-02T16:14

2023-10-02T16:41

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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" откроется 18 октября в Курске, зрители увидят 14 фильмов о героях спецоперации, сообщили в пресс-службе фестиваля. Кинофестиваль пройдет с 18 по 20 октября. В рамках мероприятия не только состоятся премьерные показы документальных фильмов о военнослужащих СВО, жизни в Донбассе, восстановлении Мариуполя, но и будут организованы встречи и круглые столы с авторами фильмов и военкорами. Организатором фестиваля выступает дирекция документального вещания телеканала RT. "В программу первого международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" войдут 14 фильмов о героях специальной военной операции. В рамках фестиваля состоятся встречи и обсуждения с создателями фильмов, круглые столы. Фестиваль пройдет с 18 по 20 октября в областном Дворце молодежи", — говорится в сообщении. Премьерный показ фильма "Я здесь был: записки американца о Донбассе" документалистов RT Ольги Кирий и Михаила Бурова откроет кинофестиваль в Курске. Работу представят не только авторы, но и герой картины, американский журналист Тофуриус Максимус Крейн, который приехал в Донбасс и освещал ход спецоперации. "Он понял, что нельзя верить новостям, которые транслируются с экранов американских СМИ, прилетел в Россию и отправился с нашей съемочной группой в Донецк, чтобы увидеть все собственными глазами. Эта поездка шокировала его и полностью изменила. Были и боль, и слезы. Тофуриус принял православие и хочет остаться в России, здесь его дом. 100 лет назад из России его предки уехали в США. И вот он вернулся", — приводит пресс-служба слова Ольги Кирий. Зрители увидят фильм-рассказ "Колыбельная лету" режиссера Светланы Герасимовой. Эта картина о Курской битве, снятая со слов ныне живущих свидетелей тех событий. "В этом году 80-летие Курской битвы. Мы не могли не приехать в Курск. Наши фильмы о тех, кто защищает память нашего народа: о военных, медиках, добровольцах, мирных жителях Донбасса, деятелях искусства, военкорах. Это герои сегодняшнего дня. Но и о героях прошлого мы тоже привезли фильмы", — цитирует пресс-служба слова руководителя документального вещания RT и генерального продюсера фестиваля Екатерины Яковлевой. В программу фестиваля вошла совместная работа RT и телеканала "Спас" — фильм "Зосима: завещание донецкого старца" режиссера Александра Матросова. В киноленте "Мужская работа" автор Дмитрий Кулько рассказывает о судьбах танкиста, пехотинца и оператора БПЛА. Трехсерийный кинодневник "Мариуполь. Дорога домой" Анастасии Чашиной — об отдельных судьбах жителей Мариуполя, которые были очевидцами освобождения города, и о возвращении города к нормальной жизни. В рамках деловой программы кинофестиваля пройдет несколько круглых столов. "Война и Вера: как Библия помогает осмыслить происходящее?" с онлайн-участием генерального директора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, "Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО" с участием героев фильма "Один шаг" Владиславом Шинкарем, Игорем Москалевым и военным волонтером Романом Алехиным, и круглый стол "Военкоры" — в нем примут участие военные корреспонденты, которые освещают ход спецоперации. Все фестивальные мероприятия бесплатные. Фестиваль "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге и Иркутске. После Курска его зрителями станут жители Волгограда и Грозного.

https://ria.ru/20230804/festival-1888279424.html

https://ria.ru/20230727/pravda-1886741620.html

https://ria.ru/20230726/festival-1886744254.html

курск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курск, новости культуры, телеканал rt