https://ria.ru/20231002/kazn-1899814485.html

СМИ: в Иране казнят напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране

СМИ: в Иране казнят напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 02.10.2023

СМИ: в Иране казнят напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране

Верховный суд Исламской республики Иран (ИРИ) приговорил мужчину, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T01:16

2023-10-02T01:16

2023-10-02T05:42

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БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Верховный суд Исламской республики Иран (ИРИ) приговорил мужчину, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни, сообщает государственный азербайджанский телеканал AzTV.В начале сентября генпрокурор Ирана Мохаммед Казем Мовахеди-Азад заявил, что уголовное дело по вооруженному нападению на посольство Азербайджана в Тегеране было направлено в суд."Суд Ирана приговорил гражданина Ирана Ясина Гусейнзаде, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни", - говорится в сюжете телеканала.Нападение произошло 27 января, был убит начальник охраны диппредставительства, двое его коллег получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение, расценив его как теракт, и потребовал немедленного расследования, а также наказания виновных. Спустя два дня сотрудники посольства страны в Тегеране и члены их семей — в общей сложности 53 человека — были эвакуированы в Баку. В начале года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет помогать решению вопроса с нападением на посольство Азербайджана в Иране. МИД Ирана и Азербайджана назвали случившиеся терактом.

https://ria.ru/20230720/posolstvo-1885197438.html

https://ria.ru/20230826/kazn-1892349858.html

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азербайджан, иран, тегеран (город), ильхам алиев, сергей лавров, в мире