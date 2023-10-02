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СМИ: в Иране казнят напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 02.10.2023
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01:16 02.10.2023 (обновлено: 05:42 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/kazn-1899814485.html
СМИ: в Иране казнят напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране
СМИ: в Иране казнят напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 02.10.2023
СМИ: в Иране казнят напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране
Верховный суд Исламской республики Иран (ИРИ) приговорил мужчину, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T01:16
2023-10-02T05:42
азербайджан
иран
тегеран (город)
ильхам алиев
сергей лавров
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БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Верховный суд Исламской республики Иран (ИРИ) приговорил мужчину, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни, сообщает государственный азербайджанский телеканал AzTV.В начале сентября генпрокурор Ирана Мохаммед Казем Мовахеди-Азад заявил, что уголовное дело по вооруженному нападению на посольство Азербайджана в Тегеране было направлено в суд."Суд Ирана приговорил гражданина Ирана Ясина Гусейнзаде, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни", - говорится в сюжете телеканала.Нападение произошло 27 января, был убит начальник охраны диппредставительства, двое его коллег получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение, расценив его как теракт, и потребовал немедленного расследования, а также наказания виновных. Спустя два дня сотрудники посольства страны в Тегеране и члены их семей — в общей сложности 53 человека — были эвакуированы в Баку. В начале года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет помогать решению вопроса с нападением на посольство Азербайджана в Иране. МИД Ирана и Азербайджана назвали случившиеся терактом.
https://ria.ru/20230720/posolstvo-1885197438.html
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азербайджан, иран, тегеран (город), ильхам алиев, сергей лавров, в мире
Азербайджан, Иран, Тегеран (город), Ильхам Алиев, Сергей Лавров, В мире
СМИ: в Иране казнят напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране

AzTV: ИРИ приговорил напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране к казни

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Верховный суд Исламской республики Иран (ИРИ) приговорил мужчину, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни, сообщает государственный азербайджанский телеканал AzTV.
В начале сентября генпрокурор Ирана Мохаммед Казем Мовахеди-Азад заявил, что уголовное дело по вооруженному нападению на посольство Азербайджана в Тегеране было направлено в суд.
Участник акции протеста у посольства Швеции в Багдаде. 20 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции
20 июля, 05:16
«
"Суд Ирана приговорил гражданина Ирана Ясина Гусейнзаде, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни", - говорится в сюжете телеканала.
Нападение произошло 27 января, был убит начальник охраны диппредставительства, двое его коллег получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение, расценив его как теракт, и потребовал немедленного расследования, а также наказания виновных. Спустя два дня сотрудники посольства страны в Тегеране и члены их семей — в общей сложности 53 человека — были эвакуированы в Баку.
В начале года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет помогать решению вопроса с нападением на посольство Азербайджана в Иране. МИД Ирана и Азербайджана назвали случившиеся терактом.
Камера исполнения приговоров к смертной казни в исправительном учреждении штата Алабама - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии
26 августа, 08:22
 
АзербайджанИранТегеран (город)Ильхам АлиевСергей ЛавровВ мире
 
 
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