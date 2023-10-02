https://ria.ru/20231002/karty-1900059520.html

Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко

Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.10.2023

Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко

Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко

2023-10-02T20:48

2023-10-02T20:48

2023-10-02T20:48

куба

гавана

валентина матвиенко

эстебан ласо эрнандес

русский музей

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель нацассамблеи народной власти и госсовета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес обсудили полноценный запуск карт "Мир" в республике, сообщает пресс-служба Совфеда. "Это будет способствовать не только росту турпотока на остров, но и укреплению деловых и культурно-гуманитарных связей", - приводит пресс-служба слова Матвиенко. Речь шла также об открытии филиала Русского музея на Кубе. Кубинская сторона заявила о готовности рассмотреть вариант как предоставления отдельного здания для виртуального филиала Русского музея, так и помещения в Национальном музее изящных искусств в Гаване. "Уверена, что нельзя останавливаться на достигнутом. Мы оказывали и будем дальше оказывать возможное содействие по самым разным направлениям", - подчеркнула Матвиенко. Она также добавила, что в Совфеде "в качестве безусловного приоритета" рассматривают дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Кубой, а российские парламентарии продолжат поддерживать Кубу в защите независимости и суверенитета, в борьбе за отмену нелегитимной антигуманной торгово-экономической и финансовой блокады острова.

https://ria.ru/20231002/tovarooborot-1900055601.html

https://ria.ru/20231002/sotrudnichestvo-1900041195.html

куба

гавана

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

куба, гавана, валентина матвиенко, эстебан ласо эрнандес, русский музей, совет федерации рф