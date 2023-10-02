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Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.10.2023
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20:48 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/karty-1900059520.html
Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко
Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.10.2023
Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко
Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко
2023-10-02T20:48
2023-10-02T20:48
куба
гавана
валентина матвиенко
эстебан ласо эрнандес
русский музей
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель нацассамблеи народной власти и госсовета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес обсудили полноценный запуск карт "Мир" в республике, сообщает пресс-служба Совфеда. "Это будет способствовать не только росту турпотока на остров, но и укреплению деловых и культурно-гуманитарных связей", - приводит пресс-служба слова Матвиенко. Речь шла также об открытии филиала Русского музея на Кубе. Кубинская сторона заявила о готовности рассмотреть вариант как предоставления отдельного здания для виртуального филиала Русского музея, так и помещения в Национальном музее изящных искусств в Гаване. "Уверена, что нельзя останавливаться на достигнутом. Мы оказывали и будем дальше оказывать возможное содействие по самым разным направлениям", - подчеркнула Матвиенко. Она также добавила, что в Совфеде "в качестве безусловного приоритета" рассматривают дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Кубой, а российские парламентарии продолжат поддерживать Кубу в защите независимости и суверенитета, в борьбе за отмену нелегитимной антигуманной торгово-экономической и финансовой блокады острова.
https://ria.ru/20231002/tovarooborot-1900055601.html
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куба, гавана, валентина матвиенко, эстебан ласо эрнандес, русский музей, совет федерации рф
Куба, Гавана, Валентина Матвиенко, Эстебан Ласо Эрнандес, Русский музей, Совет Федерации РФ
Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко

Матвиенко: запуск карт "Мир" на Кубе увеличит турпоток и укрепит деловые связи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель нацассамблеи народной власти и госсовета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес обсудили полноценный запуск карт "Мир" в республике, сообщает пресс-служба Совфеда.
«
"Это будет способствовать не только росту турпотока на остров, но и укреплению деловых и культурно-гуманитарных связей", - приводит пресс-служба слова Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Речь шла также об открытии филиала Русского музея на Кубе. Кубинская сторона заявила о готовности рассмотреть вариант как предоставления отдельного здания для виртуального филиала Русского музея, так и помещения в Национальном музее изящных искусств в Гаване.
«
"Уверена, что нельзя останавливаться на достигнутом. Мы оказывали и будем дальше оказывать возможное содействие по самым разным направлениям", - подчеркнула Матвиенко.
Она также добавила, что в Совфеде "в качестве безусловного приоритета" рассматривают дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Кубой, а российские парламентарии продолжат поддерживать Кубу в защите независимости и суверенитета, в борьбе за отмену нелегитимной антигуманной торгово-экономической и финансовой блокады острова.
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КубаГаванаВалентина МатвиенкоЭстебан Ласо ЭрнандесРусский музейСовет Федерации РФ
 
 
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