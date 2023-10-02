https://ria.ru/20231002/karty-1899874955.html

Столичное предприятие сделало карты для обучения детей в Зеленограде

Столичное предприятие сделало карты для обучения детей в Зеленограде - РИА Новости, 02.10.2023

Столичное предприятие сделало карты для обучения детей в Зеленограде

Зеленоградский картодром получил 20 машин для детских тренировок от московского производителя, заявил министр правительства Москвы, глава департамента... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:14

2023-10-02T12:14

2023-10-02T12:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

зеленоград

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Зеленоградский картодром получил 20 машин для детских тренировок от московского производителя, заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Ранее зеленоградский картодром использовал иностранные машины, однако из-за санкций возникли проблемы не только с их поставками, но и с запчастями для технического обслуживания. На замену пришли карты столичного производства – компания PilotKart поставила 20 изделий, предназначенных для обучения детей от 6 лет. Машины не только имеют более низкую цену, но и соответствуют отечественным требованиям безопасности и по всем показателям не уступают зарубежным аналогам", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Предприятие производит 5 моделей прокатных и тренировочных машин для детей и взрослых. Компания активно развивается – за восемь месяцев 2023 года сделано и отгружено почти 200 машин. Таким образом, фактический рост продаж составил 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Карты пользуются успехом не только в России – продукция компании также востребована в Белоруссии и Казахстане, говорится в сообщении."В связи с ростом спроса на наши изделия и необходимостью увеличения объемов производства мы расширили парк токарно-фрезерного оборудования. В ближайших планах нарастить штат сотрудников. Это позволит выпускать на 10% машин больше, а запчастей к ним – на 30%", – цитирует пресс-служба ДИПП слова гендиректора компании PilotKart Олега Коржакова.В Москве созданы комфортные условия для ведения бизнеса, позволяющие активно развиваться компаниям сегмента МСП. Размещаясь на столичных производственных площадках, инвесторы получают возможность выхода на расширенные рынки сбыта, а также обеспечиваются доступом к современной инфраструктуре и большему числу программ поддержки от властей. Так, сейчас предприниматели могут рассчитывать на более чем двадцать видов дотаций и специализированных кредитов. Кроме того, действует целый перечень противокризисных мер, отметили в пресс-службе.Столица является городом с развитой производственной отраслью. Москва может предложить предпринимателям свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты свыше 720 тысяч работников. Каждый год появляются около 150 предприятий, производящих продукцию различных назначений, в числе которых – одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медицинское оборудование и техника, добавили в ДИПП.Там пояснили, что благодаря внедрению цифровой платформы "Мой экспорт" предприниматели на безвозмездной основе и в онлайн-режиме могут пройти обучающие курсы, проконсультироваться с экспертами, получить помощь для успешного выхода на иностранные торговые площадки и рассчитывать на другие меры поддержки.Проект реализован в рамках государственной программы "Мой экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20230928/zayavki-1899130141.html

москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владислав овчинский, зеленоград