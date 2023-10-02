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РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров по биометрии - РИА Новости, 02.10.2023
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04:54 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/indentifikatsiya-1899820873.html
РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров по биометрии
РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров по биометрии - РИА Новости, 02.10.2023
РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров по биометрии
РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T04:54
2023-10-02T04:54
ржд
олег белозеров
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. О планах тестирования посадки в поезд по биометрии для пассажиров "Сапсана" в июле 2023 года сообщал РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. Запуск такой системы планируется на первый квартал 2024 года. "Мы к этому проекту подходим очень внимательно. Определенное количество рисков при использовании биометрии есть. Смотрим, как сделать, чтобы было безопасно, где и как пассажир должен быть идентифицирован: уже при покупке билета или при посадке в поезд", - рассказал Белозеров. Пока, добавил он, это технологический эксперимент.
https://ria.ru/20231002/tsena-1899820281.html
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ржд, олег белозеров, евгений чаркин
РЖД, Олег Белозеров, Евгений Чаркин
РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров по биометрии

Белозеров: РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров по биометрии

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Логотип компании ОАО "РЖД". Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.
О планах тестирования посадки в поезд по биометрии для пассажиров "Сапсана" в июле 2023 года сообщал РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. Запуск такой системы планируется на первый квартал 2024 года.
"Мы к этому проекту подходим очень внимательно. Определенное количество рисков при использовании биометрии есть. Смотрим, как сделать, чтобы было безопасно, где и как пассажир должен быть идентифицирован: уже при покупке билета или при посадке в поезд", - рассказал Белозеров.
Пока, добавил он, это технологический эксперимент.
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