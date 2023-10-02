https://ria.ru/20231002/dokument-1899993787.html

СМИ узнали о секретном документе, раскрывающем цели США на Украине

СМИ узнали о секретном документе, раскрывающем цели США на Украине - РИА Новости, 02.10.2023

СМИ узнали о секретном документе, раскрывающем цели США на Украине

Цели США на Украине варьируются от внедрения протоколов и стандартов НАТО до приватизации банков, пишет издание Politico со ссылкой на засекреченную часть... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:11

2023-10-02T16:11

2023-10-02T18:42

в мире

украина

сша

йенс столтенберг

нато

politico

специальная военная операция на украине

джо байден

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Цели США на Украине варьируются от внедрения протоколов и стандартов НАТО до приватизации банков, пишет издание Politico со ссылкой на засекреченную часть документа "Комплексная стратегия страны"."Конфиденциальная версия документа "Всеобщей стратегии страны" в три раза больше (чем версия, опубликованная Госдепом, находящаяся в открытом доступе. — Прим ред.) и содержит намного больше деталей о целях США на Украине, от приватизации ее банков, помощи школам в изучении английского языка до принятия украинской армией протоколов НАТО", — говорится в публикации.Вашингтон хочет, чтобы украинское Минобороны страны "создало корпуса профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров по принципам стандартам доктрины НАТО", несмотря на то, что альянс далек от согласия на вступление Киева. Формат и содержание украинских военных документов должны отражать терминологию блока, пишет Politico.Как отмечает газета, Белый дом гораздо сильнее обеспокоен проблемой коррупции на Украине, чем признает это на публичном уровне."В нем (в документе. — Прим. ред.) подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники откажутся от борьбы Украины с российским вторжением и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией", — говорится в материале.По данным издания, власти США хотят надавить на Украину, чтобы она сократила уровень коррупции в стране. В частности, потому, что "на карту поставлены американские доллары". Обсуждение этой проблемы могло "подбодрить противников американской помощи Украине", в их число входят и законодатели-республиканцы, которые выступают против помощи Киеву.Газета со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что администрация президента Джо Байдена ведет переговоры с властями Украины о возможности обусловить будущую экономическую помощь Киеву проведением реформ по борьбе с коррупцией, а также тем, что Украина станет привлекательной страной для частных инвестиций. При этом, как отметил собеседник издания, подобные условия не рассматриваются для оказания военной помощи Украине.Администрация президента Байдена также намерена добиться возвращения в частную собственность национализированного на Украине Альфа-банка."Судя по всему, речь идет об учреждении, известном как Sense Bank, которое ранее принадлежало российской стороне, но было национализировано Украиной", — указано в статье.США также хотели бы, чтобы на Украине выбрали более двух тысяч новых судей и избавились от накопившихся нерассмотренных более девяти тысяч дел о неправомерных действиях судей.Как утверждал генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украину пригласят в альянс по единогласному решению всех членов и при выполнении всех условий. При этом он не упомянул никаких сроков, подчеркнув, что процедура присоединения не предусматривает временных рамок.В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20231002/ssha-1899929685.html

https://ria.ru/20231001/korruptsiya-1899775821.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html

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в мире, украина, сша, йенс столтенберг, нато, politico, джо байден, киев