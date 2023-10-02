https://ria.ru/20231002/deti-1899909517.html

В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы

В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы - РИА Новости, 02.10.2023

В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы

Дети получили переломы после прыжка со второго этажа из-за сработавшей сигнализации в школе Ульяновска, начата проверка, сообщили РИА Новости в минпросвещения... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:28

2023-10-02T12:28

2023-10-02T14:07

происшествия

ульяновск

ульяновская область

заволжский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899948869_0:385:1200:1060_1920x0_80_0_0_07e800f0049e9d3c86098a4191a5c3f4.jpg

САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Дети получили переломы после прыжка со второго этажа из-за сработавшей сигнализации в школе Ульяновска, начата проверка, сообщили РИА Новости в минпросвещения Ульяновской области. "Проводится проверка по факту срабатывания сигнализации в 64 школе Ульяновска. Школьники спрыгнули со второго этажа. Возраст школьников и количество пострадавших пока выясняются", - сказал собеседник. Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошла нештатная ситуация с энергоснабжением в Заволжском районе Ульяновска. Это стало причиной остановки троллейбусов. Также в связи с ситуацией прекращена работа объектов водоснабжения.

https://ria.ru/20230930/pertsovka-1899628123.html

ульяновск

ульяновская область

заволжский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ульяновск, ульяновская область, заволжский район