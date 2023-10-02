https://ria.ru/20231002/deti-1899909517.html
В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы
В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы - РИА Новости, 02.10.2023
В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы
Дети получили переломы после прыжка со второго этажа из-за сработавшей сигнализации в школе Ульяновска, начата проверка, сообщили РИА Новости в минпросвещения... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:28
2023-10-02T12:28
2023-10-02T14:07
происшествия
ульяновск
ульяновская область
заволжский район
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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Дети получили переломы после прыжка со второго этажа из-за сработавшей сигнализации в школе Ульяновска, начата проверка, сообщили РИА Новости в минпросвещения Ульяновской области. "Проводится проверка по факту срабатывания сигнализации в 64 школе Ульяновска. Школьники спрыгнули со второго этажа. Возраст школьников и количество пострадавших пока выясняются", - сказал собеседник. Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошла нештатная ситуация с энергоснабжением в Заволжском районе Ульяновска. Это стало причиной остановки троллейбусов. Также в связи с ситуацией прекращена работа объектов водоснабжения.
https://ria.ru/20230930/pertsovka-1899628123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, ульяновская область, заволжский район
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Заволжский район
В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы
В Ульяновске дети получили переломы, выпрыгнув из окна школы из-за сигнализации