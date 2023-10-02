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В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы - РИА Новости, 02.10.2023
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12:28 02.10.2023 (обновлено: 14:07 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/deti-1899909517.html
В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы
В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы - РИА Новости, 02.10.2023
В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы
Дети получили переломы после прыжка со второго этажа из-за сработавшей сигнализации в школе Ульяновска, начата проверка, сообщили РИА Новости в минпросвещения... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:28
2023-10-02T14:07
происшествия
ульяновск
ульяновская область
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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Дети получили переломы после прыжка со второго этажа из-за сработавшей сигнализации в школе Ульяновска, начата проверка, сообщили РИА Новости в минпросвещения Ульяновской области. "Проводится проверка по факту срабатывания сигнализации в 64 школе Ульяновска. Школьники спрыгнули со второго этажа. Возраст школьников и количество пострадавших пока выясняются", - сказал собеседник. Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошла нештатная ситуация с энергоснабжением в Заволжском районе Ульяновска. Это стало причиной остановки троллейбусов. Также в связи с ситуацией прекращена работа объектов водоснабжения.
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ульяновск
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происшествия, ульяновск, ульяновская область, заволжский район
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Заволжский район
В Ульяновске дети получили переломы после прыжка со второго этажа школы

В Ульяновске дети получили переломы, выпрыгнув из окна школы из-за сигнализации

© СУСК РФ по Ульяновской областиШкола в Ульяновске, где внепланово сработала сигнализация
Школа в Ульяновске, где внепланово сработала сигнализация
© СУСК РФ по Ульяновской области
Школа в Ульяновске, где внепланово сработала сигнализация
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Дети получили переломы после прыжка со второго этажа из-за сработавшей сигнализации в школе Ульяновска, начата проверка, сообщили РИА Новости в минпросвещения Ульяновской области.
"Проводится проверка по факту срабатывания сигнализации в 64 школе Ульяновска. Школьники спрыгнули со второго этажа. Возраст школьников и количество пострадавших пока выясняются", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошла нештатная ситуация с энергоснабжением в Заволжском районе Ульяновска. Это стало причиной остановки троллейбусов. Также в связи с ситуацией прекращена работа объектов водоснабжения.
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ПроисшествияУльяновскУльяновская областьЗаволжский район
 
 
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