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В Госдуме назвали расширение БРИКС за счет Латинской Америки задачей России - РИА Новости, 02.10.2023
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12:57 02.10.2023 (обновлено: 15:05 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/briks-1899920745.html
В Госдуме назвали расширение БРИКС за счет Латинской Америки задачей России
В Госдуме назвали расширение БРИКС за счет Латинской Америки задачей России - РИА Новости, 02.10.2023
В Госдуме назвали расширение БРИКС за счет Латинской Америки задачей России
Расширение БРИКС за счет Латинской Америки одна из задач России, считает депутат Госдумы Геннадий Семигин. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:57
2023-10-02T15:05
госдума рф
брикс
геннадий семигин
латинская америка
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владимир васильев
в мире
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расширение БРИКС за счет Латинской Америки одна из задач России, считает депутат Госдумы Геннадий Семигин. "Сегодня расширение БРИКС за счет Латинской Америки - одна из наших задач", - сказал Семигин журналистам перед началом пленарного заседания в рамках конференции "Россия - Латинская Америка". Также депутат отметил, что есть совместный проект, который может быть реализован в Латинской Америке - строительство Никарагуанского канала. "Весной возобновились переговоры между Россией, Китаем и Никарагуа... Если этот канал... будет построен, это может изменить всю геоэкономическую ситуацию Латинской Америки По словам лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева, Россия помогает странам Латинской Америки построить не только "политическую независимость, которой они добились уже давно, но и технологически это большое подспорье для этих стран"."Мы помним попытки изолировать Россию, этот форум - еще одно доказательство того, что сделать это не удалось", - сказал Нечаев журналистам.Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев в свою очередь отметил значение международной и межпарламентской деятельности."Россия - Латинская Америка... - очень содержательные ... контакты устанавливаются между представителями наших парламентов", - сказал Васильев.Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что мероприятие сумело перенести уровень взаимодействия РФ со странами Латинской Америки на "принципиально новую орбиту".В свою очередь лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заключил, что все делегации говорили с большим уважением о взаимодействии России и стран Латинской Америки.В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. В ходе конференции с российскими коллегами обсуждаются актуальные вопросы международной парламентской повестки.В прошлую пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20230929/briks-1899536586.html
https://ria.ru/20230928/matvienko-1899278555.html
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госдума рф, брикс, геннадий семигин, латинская америка, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владимир васильев, в мире
Госдума РФ, БРИКС, Геннадий Семигин, Латинская Америка, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владимир Васильев, В мире
В Госдуме назвали расширение БРИКС за счет Латинской Америки задачей России

В Госдуме назвали расширение БРИКС за счет Латинской Америки одной из задач РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расширение БРИКС за счет Латинской Америки одна из задач России, считает депутат Госдумы Геннадий Семигин.
"Сегодня расширение БРИКС за счет Латинской Америки - одна из наших задач", - сказал Семигин журналистам перед началом пленарного заседания в рамках конференции "Россия - Латинская Америка".
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Также депутат отметил, что есть совместный проект, который может быть реализован в Латинской Америке - строительство Никарагуанского канала.
"Весной возобновились переговоры между Россией, Китаем и Никарагуа... Если этот канал... будет построен, это может изменить всю геоэкономическую ситуацию Латинской Америки
По словам лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева, Россия помогает странам Латинской Америки построить не только "политическую независимость, которой они добились уже давно, но и технологически это большое подспорье для этих стран".
"Мы помним попытки изолировать Россию, этот форум - еще одно доказательство того, что сделать это не удалось", - сказал Нечаев журналистам.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев в свою очередь отметил значение международной и межпарламентской деятельности.
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"Россия - Латинская Америка... - очень содержательные ... контакты устанавливаются между представителями наших парламентов", - сказал Васильев.
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что мероприятие сумело перенести уровень взаимодействия РФ со странами Латинской Америки на "принципиально новую орбиту".
В свою очередь лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заключил, что все делегации говорили с большим уважением о взаимодействии России и стран Латинской Америки.
В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.
На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. В ходе конференции с российскими коллегами обсуждаются актуальные вопросы международной парламентской повестки.
В прошлую пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
Госдума РФБРИКСГеннадий СемигинЛатинская АмерикаАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Владимир ВасильевВ мире
 
 
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