В Госдуме назвали расширение БРИКС за счет Латинской Америки задачей России
В Госдуме назвали расширение БРИКС за счет Латинской Америки одной из задач РФ
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расширение БРИКС за счет Латинской Америки одна из задач России, считает депутат Госдумы Геннадий Семигин.
"Сегодня расширение БРИКС за счет Латинской Америки - одна из наших задач", - сказал Семигин журналистам перед началом пленарного заседания в рамках конференции "Россия - Латинская Америка".
Также депутат отметил, что есть совместный проект, который может быть реализован в Латинской Америке - строительство Никарагуанского канала.
По словам лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева, Россия помогает странам Латинской Америки построить не только "политическую независимость, которой они добились уже давно, но и технологически это большое подспорье для этих стран".
"Мы помним попытки изолировать Россию, этот форум - еще одно доказательство того, что сделать это не удалось", - сказал Нечаев журналистам.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев в свою очередь отметил значение международной и межпарламентской деятельности.
"Россия - Латинская Америка... - очень содержательные ... контакты устанавливаются между представителями наших парламентов", - сказал Васильев.
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что мероприятие сумело перенести уровень взаимодействия РФ со странами Латинской Америки на "принципиально новую орбиту".
В свою очередь лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заключил, что все делегации говорили с большим уважением о взаимодействии России и стран Латинской Америки.
В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.
На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. В ходе конференции с российскими коллегами обсуждаются актуальные вопросы международной парламентской повестки.
В прошлую пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.