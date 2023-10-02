https://ria.ru/20231002/borodina-1899998544.html
"Все-таки разводится": Бородина обсудила скандальную историю с Комиссаренко
"Все-таки разводится": Бородина обсудила скандальную историю с Комиссаренко - РИА Новости, 02.10.2023
"Все-таки разводится": Бородина обсудила скандальную историю с Комиссаренко
Телеведущая и блогерша Ксения Бородина прокомментировала в своем Telegram-канале скандальную историю, связанную с комиком Славой Комиссаренко и его женой,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:27
2023-10-02T17:27
2023-10-02T17:27
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
ксения бородина
слухи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896380109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7641728a0c752b235e03c775fb9564b.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Телеведущая и блогерша Ксения Бородина прокомментировала в своем Telegram-канале скандальную историю, связанную с комиком Славой Комиссаренко и его женой, которая работала вебкам-моделью. "Стенд-ап комик Слава Комиссаренко все-таки разводится, — сообщила знаменитость. — Сначала написал об этом подробный пост, потом удалил все совместные фотки, и теперь на концерте объявил о разводе. Ситуация, конечно, треш. Но зачем вся эта показуха с покаянием?". В комментариях под постом сразу началась оживленная дискуссия, разделившая пользователей на защитников Комиссаренко и его противников. "Ну не верится, что не знал. Любил же, замуж позвал, и тут сразу разлюбил. Что-то тут недоговаривает Комиссаренко", "Вот женщина бы простила, а мужчина как обычно", "Это их сугубо лично дело. Зря он все вылил", "Встретит еще свою жену. Бывают взлеты и падения", — высказались подписчики. Ранее стало известно, что 38-летний Комиссаренко женился на девушке по имени Юлия. По информации ряда СМИ, эффектная брюнетка поделилась снимками со свадьбы на своей странице в соцсети и подписала их: "Привет, мой муж".Позже выяснилось, что она работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах. По словам юмориста, он ничего не знал о прошлом своей жены, пока не прочитал новости. Правда вскрылась всего через неделю после свадьбы во время медового месяца. "Нет, я об этом ничего не знал. А когда узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать до момента, когда это все вскроется", — добавил Комиссаренко.Стендап-комик заключил, что не чувствует себя рассерженным, обиженным или жаждущим мести. "Мне очень грустно от того, что так получилось", — отметил он.
https://ria.ru/20230919/grande-1897139661.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896380109_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_aeeddc9dc087d8209522d6506387801f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, ксения бородина, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Ксения Бородина, слухи
"Все-таки разводится": Бородина обсудила скандальную историю с Комиссаренко
Ксения Бородина осудила Славу Комиссаренко за публичные рассказы о личной жизни
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Телеведущая и блогерша Ксения Бородина прокомментировала
в своем Telegram-канале скандальную историю, связанную с комиком Славой Комиссаренко и его женой, которая работала вебкам-моделью.
«
"Стенд-ап комик Слава Комиссаренко все-таки разводится, — сообщила знаменитость. — Сначала написал об этом подробный пост, потом удалил все совместные фотки, и теперь на концерте объявил о разводе. Ситуация, конечно, треш. Но зачем вся эта показуха с покаянием?".
В комментариях под постом сразу началась оживленная дискуссия, разделившая пользователей на защитников Комиссаренко и его противников.
«
"Ну не верится, что не знал. Любил же, замуж позвал, и тут сразу разлюбил. Что-то тут недоговаривает Комиссаренко", "Вот женщина бы простила, а мужчина как обычно", "Это их сугубо лично дело. Зря он все вылил", "Встретит еще свою жену. Бывают взлеты и падения", — высказались подписчики.
Ранее стало известно, что 38-летний Комиссаренко женился на девушке по имени Юлия. По информации ряда СМИ, эффектная брюнетка поделилась снимками со свадьбы на своей странице в соцсети и подписала их: "Привет, мой муж".
Позже выяснилось, что она работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах.
По словам юмориста, он ничего не знал
о прошлом своей жены, пока не прочитал новости. Правда вскрылась всего через неделю после свадьбы во время медового месяца.
"Нет, я об этом ничего не знал. А когда узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать до момента, когда это все вскроется", — добавил Комиссаренко.
Стендап-комик заключил, что не чувствует себя рассерженным, обиженным или жаждущим мести. "Мне очень грустно от того, что так получилось", — отметил он.
Ариана Гранде подала на развод с мужем