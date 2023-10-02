https://ria.ru/20231002/borodina-1899998544.html

"Все-таки разводится": Бородина обсудила скандальную историю с Комиссаренко

"Все-таки разводится": Бородина обсудила скандальную историю с Комиссаренко - РИА Новости, 02.10.2023

"Все-таки разводится": Бородина обсудила скандальную историю с Комиссаренко

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина прокомментировала в своем Telegram-канале скандальную историю, связанную с комиком Славой Комиссаренко и его женой,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:27

2023-10-02T17:27

2023-10-02T17:27

шоубиз

новости шоу-бизнеса

знаменитости

ксения бородина

слухи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896380109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7641728a0c752b235e03c775fb9564b.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Телеведущая и блогерша Ксения Бородина прокомментировала в своем Telegram-канале скандальную историю, связанную с комиком Славой Комиссаренко и его женой, которая работала вебкам-моделью. "Стенд-ап комик Слава Комиссаренко все-таки разводится, — сообщила знаменитость. — Сначала написал об этом подробный пост, потом удалил все совместные фотки, и теперь на концерте объявил о разводе. Ситуация, конечно, треш. Но зачем вся эта показуха с покаянием?". В комментариях под постом сразу началась оживленная дискуссия, разделившая пользователей на защитников Комиссаренко и его противников. "Ну не верится, что не знал. Любил же, замуж позвал, и тут сразу разлюбил. Что-то тут недоговаривает Комиссаренко", "Вот женщина бы простила, а мужчина как обычно", "Это их сугубо лично дело. Зря он все вылил", "Встретит еще свою жену. Бывают взлеты и падения", — высказались подписчики. Ранее стало известно, что 38-летний Комиссаренко женился на девушке по имени Юлия. По информации ряда СМИ, эффектная брюнетка поделилась снимками со свадьбы на своей странице в соцсети и подписала их: "Привет, мой муж".Позже выяснилось, что она работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах. По словам юмориста, он ничего не знал о прошлом своей жены, пока не прочитал новости. Правда вскрылась всего через неделю после свадьбы во время медового месяца. "Нет, я об этом ничего не знал. А когда узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать до момента, когда это все вскроется", — добавил Комиссаренко.Стендап-комик заключил, что не чувствует себя рассерженным, обиженным или жаждущим мести. "Мне очень грустно от того, что так получилось", — отметил он.

https://ria.ru/20230919/grande-1897139661.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, ксения бородина, слухи