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Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме - РИА Новости, 26.09.2023
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Шоубиз
 
10:55 26.09.2023 (обновлено: 11:02 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/komissarenko-1898647385.html
Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме
Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме - РИА Новости, 26.09.2023
Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме
Недавно женившийся стендап-комик Слава Комиссаренко разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировал на информацию о том, что его супруга... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:55
2023-09-26T11:02
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Недавно женившийся стендап-комик Слава Комиссаренко разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировал на информацию о том, что его супруга Юлия Шашкова работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах. "В этой ситуации ужасно все. Об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно", — написал он. По словам юмориста, он ничего не знал о прошлом своей жены, пока не прочитал новости. Правда вскрылась всего через неделю после свадьбы. &quot;Нет, я об этом ничего не знал. А когда узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать до момента, когда это все вскроется&quot;, — добавил Комиссаренко. Стендап-комик заключил, что не чувствует себя рассерженным, обиженным или жаждущим мести. "Мне очень грустно от того, что так получилось", — отметил он.Юморист не рассказал, планирует ли подавать на развод после случившегося или нет. Но все фотографии с Юлией он удалил. Сама девушка ситуацию пока не прокомментировала. На прошлой неделе стало известно, что 38-летний Комиссаренко женился на Юлии. По информации ряда СМИ, эффектная брюнетка поделилась снимками со свадьбы на своей странице в соцсети и подписала их: "Привет, мой муж". * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме

Комик Комиссаренко через неделю после свадьбы узнал о прошлом жены в вебкаме

© Фото : @slavakomissarenko / InstagramСлава Комиссаренко
Слава Комиссаренко - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : @slavakomissarenko / Instagram
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Недавно женившийся стендап-комик Слава Комиссаренко разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировал на информацию о том, что его супруга Юлия Шашкова работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах.
«
"В этой ситуации ужасно все. Об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно", — написал он.
По словам юмориста, он ничего не знал о прошлом своей жены, пока не прочитал новости. Правда вскрылась всего через неделю после свадьбы.
© Фото : @cam.womanСлава Комиссаренко и Юлия Шашкова
Слава Комиссаренко и Юлия Шашкова - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : @cam.woman
Слава Комиссаренко и Юлия Шашкова
«

"Нет, я об этом ничего не знал. А когда узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать до момента, когда это все вскроется", — добавил Комиссаренко.

Стендап-комик заключил, что не чувствует себя рассерженным, обиженным или жаждущим мести. "Мне очень грустно от того, что так получилось", — отметил он.
Юморист не рассказал, планирует ли подавать на развод после случившегося или нет. Но все фотографии с Юлией он удалил.
Сама девушка ситуацию пока не прокомментировала.
На прошлой неделе стало известно, что 38-летний Комиссаренко женился на Юлии. По информации ряда СМИ, эффектная брюнетка поделилась снимками со свадьбы на своей странице в соцсети и подписала их: "Привет, мой муж".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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