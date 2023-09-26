https://ria.ru/20230926/komissarenko-1898647385.html
Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме
Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме - РИА Новости, 26.09.2023
Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме
Недавно женившийся стендап-комик Слава Комиссаренко разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировал на информацию о том, что его супруга... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:55
2023-09-26T10:55
2023-09-26T11:02
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
слухи
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767867813_0:117:2204:1357_1920x0_80_0_0_2880763d7e7b254fbfe906bf2c1eed3b.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Недавно женившийся стендап-комик Слава Комиссаренко разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировал на информацию о том, что его супруга Юлия Шашкова работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах. "В этой ситуации ужасно все. Об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно", — написал он. По словам юмориста, он ничего не знал о прошлом своей жены, пока не прочитал новости. Правда вскрылась всего через неделю после свадьбы. "Нет, я об этом ничего не знал. А когда узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать до момента, когда это все вскроется", — добавил Комиссаренко. Стендап-комик заключил, что не чувствует себя рассерженным, обиженным или жаждущим мести. "Мне очень грустно от того, что так получилось", — отметил он.Юморист не рассказал, планирует ли подавать на развод после случившегося или нет. Но все фотографии с Юлией он удалил. Сама девушка ситуацию пока не прокомментировала. На прошлой неделе стало известно, что 38-летний Комиссаренко женился на Юлии. По информации ряда СМИ, эффектная брюнетка поделилась снимками со свадьбы на своей странице в соцсети и подписала их: "Привет, мой муж". * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230911/rodrigez-1895590081.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767867813_4:0:2204:1650_1920x0_80_0_0_477b6541e8adc416dcb055bed6810119.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, слухи, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, слухи, Россия
Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме
Комик Комиссаренко через неделю после свадьбы узнал о прошлом жены в вебкаме
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Недавно женившийся стендап-комик Слава Комиссаренко разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировал на информацию о том, что его супруга Юлия Шашкова работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах.
«
"В этой ситуации ужасно все. Об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно", — написал он.
По словам юмориста, он ничего не знал о прошлом своей жены, пока не прочитал новости. Правда вскрылась всего через неделю после свадьбы.
«
"Нет, я об этом ничего не знал. А когда узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать до момента, когда это все вскроется", — добавил Комиссаренко.
Стендап-комик заключил, что не чувствует себя рассерженным, обиженным или жаждущим мести. "Мне очень грустно от того, что так получилось", — отметил он.
Юморист не рассказал, планирует ли подавать на развод после случившегося или нет. Но все фотографии с Юлией он удалил.
Сама девушка ситуацию пока не прокомментировала.
На прошлой неделе стало известно, что 38-летний Комиссаренко женился на Юлии. По информации ряда СМИ, эффектная брюнетка поделилась снимками со свадьбы на своей странице в соцсети и подписала их: "Привет, мой муж".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака