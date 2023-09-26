https://ria.ru/20230926/komissarenko-1898647385.html

Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме

Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме - РИА Новости, 26.09.2023

Слава Комиссаренко прокомментировал слухи о прошлом своей жены в вебкаме

Недавно женившийся стендап-комик Слава Комиссаренко разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировал на информацию о том, что его супруга... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:55

2023-09-26T10:55

2023-09-26T11:02

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Недавно женившийся стендап-комик Слава Комиссаренко разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировал на информацию о том, что его супруга Юлия Шашкова работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах. "В этой ситуации ужасно все. Об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно", — написал он. По словам юмориста, он ничего не знал о прошлом своей жены, пока не прочитал новости. Правда вскрылась всего через неделю после свадьбы. "Нет, я об этом ничего не знал. А когда узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать до момента, когда это все вскроется", — добавил Комиссаренко. Стендап-комик заключил, что не чувствует себя рассерженным, обиженным или жаждущим мести. "Мне очень грустно от того, что так получилось", — отметил он.Юморист не рассказал, планирует ли подавать на развод после случившегося или нет. Но все фотографии с Юлией он удалил. Сама девушка ситуацию пока не прокомментировала. На прошлой неделе стало известно, что 38-летний Комиссаренко женился на Юлии. По информации ряда СМИ, эффектная брюнетка поделилась снимками со свадьбы на своей странице в соцсети и подписала их: "Привет, мой муж". * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230911/rodrigez-1895590081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, слухи, россия