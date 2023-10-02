https://ria.ru/20231002/apple-1899823440.html

Глава РЖД назвал использование сотрудниками техники Apple недопустимым

Глава РЖД назвал использование сотрудниками техники Apple недопустимым - РИА Новости, 02.10.2023

Глава РЖД назвал использование сотрудниками техники Apple недопустимым

Использование сотрудниками госхолдинга РЖД техники Apple в служебных целях недопустимо, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T06:09

2023-10-02T06:09

2023-10-02T06:09

россия

олег белозеров

ржд

apple

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Использование сотрудниками госхолдинга РЖД техники Apple в служебных целях недопустимо, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже введены или готовятся запреты на использование для работы техники Apple, в том числе iPhone. Источники РИА Новости в августе текущего года сообщали, что РЖД пока не ввели запрет на использование техники Apple для служебных нужд, но такие меры готовятся. Компания не комментировала эту информацию. В холдинге РЖД с учетом дочерних компаний работают около миллиона человек. "Запрещать сотрудникам ничего не будем, но использование этой техники в служебных целях недопустимо", - ответил Белозеров на вопрос, будут ли РЖД запрещать сотрудникам технику Apple для служебного пользования, и если да, то в какой период этот запрет заработает.

https://ria.ru/20230919/kiselev-1897246680.html

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россия, олег белозеров, ржд, apple