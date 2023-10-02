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Глава РЖД назвал использование сотрудниками техники Apple недопустимым - РИА Новости, 02.10.2023
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06:09 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/apple-1899823440.html
Глава РЖД назвал использование сотрудниками техники Apple недопустимым
Глава РЖД назвал использование сотрудниками техники Apple недопустимым - РИА Новости, 02.10.2023
Глава РЖД назвал использование сотрудниками техники Apple недопустимым
Использование сотрудниками госхолдинга РЖД техники Apple в служебных целях недопустимо, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T06:09
2023-10-02T06:09
россия
олег белозеров
ржд
apple
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Использование сотрудниками госхолдинга РЖД техники Apple в служебных целях недопустимо, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже введены или готовятся запреты на использование для работы техники Apple, в том числе iPhone. Источники РИА Новости в августе текущего года сообщали, что РЖД пока не ввели запрет на использование техники Apple для служебных нужд, но такие меры готовятся. Компания не комментировала эту информацию. В холдинге РЖД с учетом дочерних компаний работают около миллиона человек. "Запрещать сотрудникам ничего не будем, но использование этой техники в служебных целях недопустимо", - ответил Белозеров на вопрос, будут ли РЖД запрещать сотрудникам технику Apple для служебного пользования, и если да, то в какой период этот запрет заработает.
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россия, олег белозеров, ржд, apple
Россия, Олег Белозеров, РЖД, Apple
Глава РЖД назвал использование сотрудниками техники Apple недопустимым

Глава РЖД Белозеров назвал недопустимым использование сотрудниками техники Apple

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Смартфон компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Использование сотрудниками госхолдинга РЖД техники Apple в служебных целях недопустимо, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.
В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже введены или готовятся запреты на использование для работы техники Apple, в том числе iPhone. Источники РИА Новости в августе текущего года сообщали, что РЖД пока не ввели запрет на использование техники Apple для служебных нужд, но такие меры готовятся. Компания не комментировала эту информацию. В холдинге РЖД с учетом дочерних компаний работают около миллиона человек.
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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"Запрещать сотрудникам ничего не будем, но использование этой техники в служебных целях недопустимо", - ответил Белозеров на вопрос, будут ли РЖД запрещать сотрудникам технику Apple для служебного пользования, и если да, то в какой период этот запрет заработает.
 
РоссияОлег БелозеровРЖДApple
 
 
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