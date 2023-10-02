https://ria.ru/20231002/actimel-1899891209.html

Actimel в России будут выпускать под новым брендом

Actimel в России будут выпускать под новым брендом - РИА Новости, 02.10.2023

Actimel в России будут выпускать под новым брендом

Бывший российский Danone - компания H&N (Health & Nutrition, H&N) - будет выпускать кисломолочный продукт Actimel под наименованием Actimuno, изменится и дизайн РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:50

2023-10-02T11:50

2023-10-02T11:50

экономика

россия

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

владимир путин

danone

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший российский Danone - компания H&N (Health & Nutrition, H&N) - будет выпускать кисломолочный продукт Actimel под наименованием Actimuno, изменится и дизайн упаковки, сообщается в пресс-релизе H&N. "Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки", - говорится в сообщении. Компания подчеркивает, что продукция под новым брендом будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками и на тех же производственных мощностях. Технология производства и рецептура продукта остались неизменными: в составе продуктов Actimuno используется тот же пробиотический штамм лактобактерий L.Casei Actimunis (L. casei CNCM I-1518) в неизменном количестве. Danone присутствовала в РФ с 1992 года. В середине октября 2022 года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России был переименован в Health & Nutrition и начала использовать новый логотип. В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию также под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.

https://ria.ru/20230911/prodvizhenie-1895512811.html

россия

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, владимир путин, danone, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)