https://ria.ru/20231001/zakon-1899746799.html

Вступил в силу закон о рекомендательных сервисах

Вступил в силу закон о рекомендательных сервисах - РИА Новости, 01.10.2023

Вступил в силу закон о рекомендательных сервисах

Вступил в силу закон о рекомендательных сервисах, владельцы сайтов и приложений, использующих механизм рекомендаций, теперь должны объяснять пользователю, по... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T13:48

2023-10-01T13:48

2023-10-01T17:21

общество

антон горелкин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вступил в силу закон о рекомендательных сервисах, владельцы сайтов и приложений, использующих механизм рекомендаций, теперь должны объяснять пользователю, по каким принципам он работает, рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин."Сегодня вступает в силу мой закон о рекомендательных сервисах. Напомню: основное его требование — это прозрачность. Владельцы сайтов и приложений, использующих механизм рекомендаций, теперь должны объяснять пользователю, по каким принципам он работает, какие данные собирает, как их обрабатывает", — написал он в своем Telegram-канале.По словам депутата, все это должно быть отражено в правилах, написанных простым и понятным русским языком или в виде инфографики. "Понятно, что эти правила не должны быть спрятаны где-то глубоко в недрах сайта или приложения. Регулятор будет за этим следить, как и за наличием информационного сообщения о применении рекомендательных технологий. Думаю, в большинстве случаев такое сообщение будет оформляться как гиперссылка, ведущая пользователя к правилам", — добавил парламентарий.Горелкин обратил внимание, что закон содержит серьезные меры ответственности для тех, кто откажется информировать пользователей о применении рекомендательных технологий или решит использовать их в противоправных целях. "В этом случае Роскомнадзор имеет право получить доступ к программно-техническим средствам того или иного ресурса, чтобы провести оценку работы рекомендательного сервиса. Отказ может привести к блокировке", — заключил он.

https://ria.ru/20230913/osago-1778856316.html

https://ria.ru/20230803/it-otrasl-1887950130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антон горелкин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)