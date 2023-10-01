https://ria.ru/20231001/ukraina-1899741417.html

Гагин прокомментировал планы Британии готовить солдат ВСУ на Украине

Гагин прокомментировал планы Британии готовить солдат ВСУ на Украине - РИА Новости, 01.10.2023

Гагин прокомментировал планы Британии готовить солдат ВСУ на Украине

Подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами на Украине, если и будет организована, не принесет результатов, несостоявшееся украинское контрнаступление уже... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:58

2023-10-01T12:58

2023-10-01T12:58

специальная военная операция на украине

украина

россия

великобритания

владимир путин

ян гагин

вооруженные силы украины

сергей лавров

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами на Украине, если и будет организована, не принесет результатов, несостоявшееся украинское контрнаступление уже показало уровень такой подготовки, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил в интервью газете Telegraph, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ. "Никакого прорыва здесь не будет. Дело в том, что любая боевая операция украинских ВСУ не проводится без участия или руководства стран НАТО и их специалистов, то есть это не новость", - сказал Гагин агентству. Что касается самого обучения, оно не принесет результатов, считает советник Дениса Пушилина. По его словам, большие потери Киева при несостоявшемся контрнаступлении уже показали уровень такой подготовки. "Мы видели, как были обучены украинские военнослужащие, офицеры и солдаты перед "контрнаступом", в котором они, собственно говоря, и потеряли десятки тысяч своих собратьев и сотни своей техники, в том числе полученной от стран НАТО. Даже медведя можно научить ездить на мотоцикле или на велосипеде, мы часто это видим в цирке, но вот украинские военнослужащие совершенно не обучаемы. Поэтому никакие инструкторы им не помогут", - подчеркнул Гагин. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231001/britaniya-1899691327.html

https://ria.ru/20231001/medvedev-1899725554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, великобритания, владимир путин, ян гагин, вооруженные силы украины, сергей лавров, нато, в мире