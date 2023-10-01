https://ria.ru/20231001/udobreniya-1899705035.html

Российские удобрения покупают почти 60 стран

Российские удобрения покупают почти 60 стран - РИА Новости, 01.10.2023

Российские удобрения покупают почти 60 стран

Россия в первом полугодии 2023 года продала на мировой рынок удобрений как минимум на 6,6 миллиарда долларов, а основными покупателями были Бразилия, Индия и... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:07

2023-10-01T08:07

2023-10-01T08:07

экономика

россия

бразилия

индия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

оон

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия в первом полугодии 2023 года продала на мировой рынок удобрений как минимум на 6,6 миллиарда долларов, а основными покупателями были Бразилия, Индия и США, следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade национальных статслужб. Так, согласно открытым данным, в январе-июне российские компании поставили удобрения в 57 стран на общую сумму в 6,6 миллиарда долларов. При этом некоторые традиционные покупатели, в частности в Африке и Азии, соответствующую информацию не раскрывают. Почти половина российского экспорта пришлась на Бразилию (1,9 миллиарда долларов) и Индию (1,3 миллиарда долларов). На третьем месте расположились США, закупившие удобрений на 890 миллионов долларов. Китай потратил на эту продукцию 632 миллиона долларов, а Мексика - 429 миллионов долларов. Среди десяти крупнейших покупателей также расположились Турция, которая потратила на закупки 170 миллионов долларов, а также Германия с затратами в 151 миллион долларов. Импортировали удобрений на сумму более ста миллионов долларов еще Сербия, Франция и Казахстан. Крупные закупки в первом полугодии также делали Гватемала (93 миллиона долларов) и Польша (77 миллионов долларов). Кроме того, многие европейские страны продолжают приобретать российские удобрения, например Болгария, Испания, Нидерланды, Чехия и Италия. Самые небольшие поставки удобрений в январе-июне пришлись на Белиз (32 тысячи долларов), Черногорию (18,5 тысячи долларов) и Бахрейн (434 доллара). Россия, по данным ФТС, за весь прошлый год поставила на мировые рынки удобрений на 19,295 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше результата годом ранее.

https://ria.ru/20230922/polsha-1897925468.html

https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html

россия

бразилия

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, бразилия, индия, федеральная таможенная служба (фтс россии), оон