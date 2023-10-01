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Российские удобрения покупают почти 60 стран - РИА Новости, 01.10.2023
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08:07 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/udobreniya-1899705035.html
Российские удобрения покупают почти 60 стран
Российские удобрения покупают почти 60 стран - РИА Новости, 01.10.2023
Российские удобрения покупают почти 60 стран
Россия в первом полугодии 2023 года продала на мировой рынок удобрений как минимум на 6,6 миллиарда долларов, а основными покупателями были Бразилия, Индия и... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:07
2023-10-01T08:07
экономика
россия
бразилия
индия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия в первом полугодии 2023 года продала на мировой рынок удобрений как минимум на 6,6 миллиарда долларов, а основными покупателями были Бразилия, Индия и США, следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade национальных статслужб. Так, согласно открытым данным, в январе-июне российские компании поставили удобрения в 57 стран на общую сумму в 6,6 миллиарда долларов. При этом некоторые традиционные покупатели, в частности в Африке и Азии, соответствующую информацию не раскрывают. Почти половина российского экспорта пришлась на Бразилию (1,9 миллиарда долларов) и Индию (1,3 миллиарда долларов). На третьем месте расположились США, закупившие удобрений на 890 миллионов долларов. Китай потратил на эту продукцию 632 миллиона долларов, а Мексика - 429 миллионов долларов. Среди десяти крупнейших покупателей также расположились Турция, которая потратила на закупки 170 миллионов долларов, а также Германия с затратами в 151 миллион долларов. Импортировали удобрений на сумму более ста миллионов долларов еще Сербия, Франция и Казахстан. Крупные закупки в первом полугодии также делали Гватемала (93 миллиона долларов) и Польша (77 миллионов долларов). Кроме того, многие европейские страны продолжают приобретать российские удобрения, например Болгария, Испания, Нидерланды, Чехия и Италия. Самые небольшие поставки удобрений в январе-июне пришлись на Белиз (32 тысячи долларов), Черногорию (18,5 тысячи долларов) и Бахрейн (434 доллара). Россия, по данным ФТС, за весь прошлый год поставила на мировые рынки удобрений на 19,295 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше результата годом ранее.
https://ria.ru/20230922/polsha-1897925468.html
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экономика, россия, бразилия, индия, федеральная таможенная служба (фтс россии), оон
Экономика, Россия, Бразилия, Индия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), ООН
Российские удобрения покупают почти 60 стран

Основными покупателями российских удобрений стали Бразилия, Индия и США

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия в первом полугодии 2023 года продала на мировой рынок удобрений как минимум на 6,6 миллиарда долларов, а основными покупателями были Бразилия, Индия и США, следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade национальных статслужб.
Так, согласно открытым данным, в январе-июне российские компании поставили удобрения в 57 стран на общую сумму в 6,6 миллиарда долларов. При этом некоторые традиционные покупатели, в частности в Африке и Азии, соответствующую информацию не раскрывают.
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Почти половина российского экспорта пришлась на Бразилию (1,9 миллиарда долларов) и Индию (1,3 миллиарда долларов). На третьем месте расположились США, закупившие удобрений на 890 миллионов долларов. Китай потратил на эту продукцию 632 миллиона долларов, а Мексика - 429 миллионов долларов.
Среди десяти крупнейших покупателей также расположились Турция, которая потратила на закупки 170 миллионов долларов, а также Германия с затратами в 151 миллион долларов. Импортировали удобрений на сумму более ста миллионов долларов еще Сербия, Франция и Казахстан.
Крупные закупки в первом полугодии также делали Гватемала (93 миллиона долларов) и Польша (77 миллионов долларов). Кроме того, многие европейские страны продолжают приобретать российские удобрения, например Болгария, Испания, Нидерланды, Чехия и Италия.
Самые небольшие поставки удобрений в январе-июне пришлись на Белиз (32 тысячи долларов), Черногорию (18,5 тысячи долларов) и Бахрейн (434 доллара).
Россия, по данным ФТС, за весь прошлый год поставила на мировые рынки удобрений на 19,295 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше результата годом ранее.
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ЭкономикаРоссияБразилияИндияФедеральная таможенная служба (ФТС России)ООН
 
 
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