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В Турции сообщили о воздушных ударах по объектам боевиков РПК в Ираке - РИА Новости, 01.10.2023
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22:40 01.10.2023 (обновлено: 22:44 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/udar-1899807339.html
В Турции сообщили о воздушных ударах по объектам боевиков РПК в Ираке
В Турции сообщили о воздушных ударах по объектам боевиков РПК в Ираке - РИА Новости, 01.10.2023
В Турции сообщили о воздушных ударах по объектам боевиков РПК в Ираке
Министерство национальной обороны Турции сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T22:40
2023-10-01T22:44
в мире
турция
украинский демократический альянс за реформы (удар)
ирак
север
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака после попытки теракта в центре Анкары, уничтожено двадцать объектов боевиков.Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны. Один из злоумышленников, пытавшихся устроить теракт в центре Анкары, опознан и идентифицирован как член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщала газета Yeni Şafak со ссылкой на МВД Турции."Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Всего было уничтожено 20 объектов террористов, нейтрализовано большое число террористов", - говорится в заявлении военного ведомства.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20231001/terrorist-1899807763.html
https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899757140.html
турция
ирак
север
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в мире, турция, украинский демократический альянс за реформы (удар), ирак, север, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Ирак, Север, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана
В Турции сообщили о воздушных ударах по объектам боевиков РПК в Ираке

МО Турции сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака после попытки теракта в центре Анкары, уничтожено двадцать объектов боевиков.
Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны. Один из злоумышленников, пытавшихся устроить теракт в центре Анкары, опознан и идентифицирован как член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщала газета Yeni Şafak со ссылкой на МВД Турции.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Один из террористов, пытавшихся устроить теракт в Анкаре, состоит в РПК
Вчера, 22:43
«
"Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Всего было уничтожено 20 объектов террористов, нейтрализовано большое число террористов", - говорится в заявлении военного ведомства.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре
Вчера, 15:05
 
В миреТурцияУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)ИракСеверАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия Курдистана
 
 
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