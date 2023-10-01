https://ria.ru/20231001/udar-1899807339.html

В Турции сообщили о воздушных ударах по объектам боевиков РПК в Ираке

В Турции сообщили о воздушных ударах по объектам боевиков РПК в Ираке - РИА Новости, 01.10.2023

В Турции сообщили о воздушных ударах по объектам боевиков РПК в Ираке

Министерство национальной обороны Турции сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T22:40

2023-10-01T22:40

2023-10-01T22:44

в мире

турция

украинский демократический альянс за реформы (удар)

ирак

север

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака после попытки теракта в центре Анкары, уничтожено двадцать объектов боевиков.Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны. Один из злоумышленников, пытавшихся устроить теракт в центре Анкары, опознан и идентифицирован как член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщала газета Yeni Şafak со ссылкой на МВД Турции."Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Всего было уничтожено 20 объектов террористов, нейтрализовано большое число террористов", - говорится в заявлении военного ведомства.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231001/terrorist-1899807763.html

https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899757140.html

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ирак

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в мире, турция, украинский демократический альянс за реформы (удар), ирак, север, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана