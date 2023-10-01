https://ria.ru/20231001/terrorist-1899807763.html

Один из террористов, пытавшихся устроить теракт в Анкаре, состоит в РПК

Один из террористов, пытавшихся устроить теракт в Анкаре, состоит в РПК - РИА Новости, 01.10.2023

Один из террористов, пытавшихся устроить теракт в Анкаре, состоит в РПК

Один из злоумышленников, пытавшихся устроить теракт в центре Анкары, опознан и идентифицирован как член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК),... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T22:43

2023-10-01T22:43

2023-10-01T22:45

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реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

анкара (провинция)

ирак

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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Один из злоумышленников, пытавшихся устроить теракт в центре Анкары, опознан и идентифицирован как член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на МВД Турции. Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны. "Установлена личность одного из террористов, совершивших теракт перед входными воротами Главного управления безопасности МВД Турции в центральном районе Кызылай. Террорист являлся членом РПК", - сообщило издание. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231001/udar-1899807339.html

https://ria.ru/20231001/terakt-1899781054.html

турция

анкара (провинция)

ирак

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, анкара (провинция), ирак