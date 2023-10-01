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РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в Анкаре

РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в Анкаре - РИА Новости, 01.10.2023

РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в Анкаре

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T18:15

2023-10-01T18:15

2023-10-01T18:59

в мире

турция

анкара (провинция)

ирак

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

происшествия – радио sputnik

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АНКАРА, 1 окт — РИА Новости. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары, передает телеканал A Haber. "Срочные новости: террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре", — говорится в сообщении.Ранее сегодня глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары. Один террорист погиб, другого удалось нейтрализовать. Также во время перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, саперы обезвредили несколько подозрительных коробок на месте происшествия, произведя контролируемый подрыв. Предметы извлекли из автомобиля нападавших.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот инцидент "последними вздохами террористов" в отношении страны.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых турецкие войска проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает эти меры необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899757140.html

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, анкара (провинция), ирак, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, происшествия – радио sputnik