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РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в Анкаре - РИА Новости, 01.10.2023
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18:15 01.10.2023 (обновлено: 18:59 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/terakt-1899783207.html
РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в Анкаре
РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в Анкаре - РИА Новости, 01.10.2023
РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в Анкаре
Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T18:15
2023-10-01T18:59
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ирак
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 1 окт — РИА Новости. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары, передает телеканал A Haber. &quot;Срочные новости: террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре&quot;, — говорится в сообщении.Ранее сегодня глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары. Один террорист погиб, другого удалось нейтрализовать. Также во время перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, саперы обезвредили несколько подозрительных коробок на месте происшествия, произведя контролируемый подрыв. Предметы извлекли из автомобиля нападавших.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот инцидент "последними вздохами террористов" в отношении страны.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых турецкие войска проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает эти меры необходимостью борьбы с РПК.
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в мире, турция, анкара (провинция), ирак, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, происшествия – радио sputnik
В мире, Турция, Анкара (провинция), Ирак, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана, Происшествия – Радио Sputnik
РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в Анкаре

Запрещенная в Турции РПК взяла ответственность за попытку теракта в Анкаре

© AP Photo / Ali UnalСотрудник турецких сил безопасности возле оцепленной зоны после взрыва в Анкаре
Сотрудник турецких сил безопасности возле оцепленной зоны после взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Ali Unal
Сотрудник турецких сил безопасности возле оцепленной зоны после взрыва в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 окт — РИА Новости. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары, передает телеканал A Haber.
«

"Срочные новости: террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре", — говорится в сообщении.

Ранее сегодня глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары. Один террорист погиб, другого удалось нейтрализовать. Также во время перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, саперы обезвредили несколько подозрительных коробок на месте происшествия, произведя контролируемый подрыв. Предметы извлекли из автомобиля нападавших.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот инцидент "последними вздохами террористов" в отношении страны.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых турецкие войска проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает эти меры необходимостью борьбы с РПК.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре
Вчера, 15:05
 
В миреТурцияАнкара (провинция)ИракРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия КурдистанаПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
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