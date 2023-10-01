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Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре
Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре - РИА Новости, 01.10.2023
Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре
Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре, отметив солидарность со своим союзником по НАТО в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:16
2023-10-01T17:16
2023-10-01T17:16
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре, отметив солидарность со своим союзником по НАТО в борьбе с терроризмом. "Мы решительно осуждаем террористическую атаку этим утром против Турции, нашего союзника по НАТО… остаемся солидарны с Турцией (в борьбе) против терроризма", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в социальной сети Х. Там также принесли соболезнования пострадавшим, пожелав им быстрого восстановления. Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны.
https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899757140.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, анкара (провинция), цены на нефть, сша
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Анкара (провинция), Цены на нефть, США
Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре
Посольство США осудило попытку теракта в Анкаре, отметив солидарность с Турцией