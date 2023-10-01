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Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре - РИА Новости, 01.10.2023
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17:16 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/terakt-1899776904.html
Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре
Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре - РИА Новости, 01.10.2023
Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре
Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре, отметив солидарность со своим союзником по НАТО в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:16
2023-10-01T17:16
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
нато
анкара (провинция)
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре, отметив солидарность со своим союзником по НАТО в борьбе с терроризмом. "Мы решительно осуждаем террористическую атаку этим утром против Турции, нашего союзника по НАТО… остаемся солидарны с Турцией (в борьбе) против терроризма", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в социальной сети Х. Там также принесли соболезнования пострадавшим, пожелав им быстрого восстановления. Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны.
https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899757140.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, анкара (провинция), цены на нефть, сша
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Анкара (провинция), Цены на нефть, США
Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре

Посольство США осудило попытку теракта в Анкаре, отметив солидарность с Турцией

© AP Photo / Burhan OzbiliciПосольство США в Анкаре, Турция
Посольство США в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Посольство США в Анкаре, Турция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре, отметив солидарность со своим союзником по НАТО в борьбе с терроризмом.
«
"Мы решительно осуждаем террористическую атаку этим утром против Турции, нашего союзника по НАТО… остаемся солидарны с Турцией (в борьбе) против терроризма", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в социальной сети Х.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре
Вчера, 15:05
Там также принесли соболезнования пострадавшим, пожелав им быстрого восстановления.
Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны.
Сотрудник турецких сил безопасности возле оцепленной зоны после взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
СМИ: пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОАнкара (провинция)Цены на нефтьСША
 
 
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