https://ria.ru/20231001/terakt-1899776904.html

Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре

Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре - РИА Новости, 01.10.2023

Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре

Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре, отметив солидарность со своим союзником по НАТО в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T17:16

2023-10-01T17:16

2023-10-01T17:16

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

нато

анкара (провинция)

цены на нефть

сша

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре, отметив солидарность со своим союзником по НАТО в борьбе с терроризмом. "Мы решительно осуждаем террористическую атаку этим утром против Турции, нашего союзника по НАТО… остаемся солидарны с Турцией (в борьбе) против терроризма", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в социальной сети Х. Там также принесли соболезнования пострадавшим, пожелав им быстрого восстановления. Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны.

https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899757140.html

https://ria.ru/20231001/ankara-1899738306.html

турция

анкара (провинция)

сша

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, анкара (провинция), цены на нефть, сша