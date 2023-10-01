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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД)

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) - РИА Новости, 01.10.2023

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД)

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") – одна из крупнейших транспортных компаний в мире, одно из самых крупных предприятий в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:31

2023-10-01T00:31

2023-10-01T00:31

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Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") – одна из крупнейших транспортных компаний в мире, одно из самых крупных предприятий в России. Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он выступает связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.Эксплуатационная длина железных дорог составляет 85,5 тысячи километров, протяженность электрифицированных линий – 44,3 тысячи километров.Компания обеспечивает 46% грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта) и 26,4% пассажирооборота транспортной системы России.ОАО "РЖД" было учреждено постановлением правительства РФ от 18 сентября 2003 года. Начало деятельности компании приходится на 1 октября 2003 года. Компания была создана путем приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта. В процессе приватизации был создан единый хозяйствующий субъект путем изъятия имущества у организаций федерального железнодорожного транспорта и внесения его в уставный капитал ОАО "РЖД". Единственным акционером компании является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляются правительством РФ.Выделение из состава Министерства путей сообщения (МПС) в 2003 году ОАО "Российские железные дороги" позволило решить основные проблемы развития железнодорожного транспорта и машиностроения в стране, выведя эти отрасли из провала 1990-х годов и обеспечив подъем экономики в начале 2000-х годов.Компания получила большую часть имущества МПС, которое было передано дочерним и зависимым компаниям. Филиалами РЖД стали 16 железных дорог. В настоящее время РЖД также имеет свои представительства в Белоруссии, Венгрии, Иране, Китае, Северной Корее и Японии.Уставный капитал ОАО "РЖД", по состоянию на март 2023 года, составляет 2,9 триллиона рублей.ОАО "РЖД" оказывает полный спектр услуг в таких сферах как грузовые перевозки, предоставление услуг локомотивной тяги и инфраструктуры; ремонт подвижного состава; пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении; контейнерные перевозки, логистические, инжиниринговые услуги; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; а также прочие виды деятельности.В настоящее время РЖД реализует следующие проекты: развитие БАМа и Транссиба; развитие подходов к портам Северо-Западного бассейна; развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна; развитие Центрального транспортного узла; усиление железнодорожной инфраструктуры на Северной и Свердловской железных дорогах для пропуска дополнительного грузопотока в рамках проекта по созданию Северного широтного хода; строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский – Курдюм и др. РЖД также реализует инфраструктурные проекты за рубежом. В 2021 году завершены все работы "РЖД Интернешнл" по контракту 2013 года в Сербии. В марте 2022 года было торжественно открыто движение по вновь построенной скоростной железной дороге Белград – Нови Сад линии Белград – Будапешт. В настоящее время компания продолжает реализацию и проработку перспективных проектов в Сербии, Египте, Индии, Монголии, Белоруссии, Узбекистане и др. Инвестиционная программа "Российских железных дорог" в 2023 году составляет почти 1,2 триллиона рублей. Особое внимание уделяется пассажирам: развиваются новые маршруты и сервисы, создается безбарьерная среда, закупается новый подвижной состав.Доля РЖД в экономике России – 5,5% ВВП. В 2022 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 1,136 миллиарда пассажиров (+7,8% к 2021 году), из них в пригородном сообщении – 1,027 миллиарда пассажиров (+6,8%), в дальнем следовании – более 108,3 миллиона пассажиров (+17,8%).За январь-август 2023 года было перевезено 785,6 миллиона пассажиров (+4,6% к аналогичному периоду 2022 года), из них в пригородном сообщении – 702,6 миллиона (+3,8%), в дальнем следовании – 83 миллиона (+12%). Погрузка на сети ОАО "РЖД" в 2022 году составила 1,234 миллиарда тонн, что на 3,8% меньше, чем за 2021 год. Погрузка за январь-август 2023 года, по оперативным данным, составила 825,9 миллиона тонн, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Российские железные дороги" являются лидером рынка в сегментах грузовых железнодорожных перевозок. ОАО "РЖД" совместно с дочерними компаниями является одним из крупнейших операторов грузового подвижного состава, насчитывающим более 166 тысяч вагонов.Выручка ОАО "РЖД" по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) в 2022 году выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,243 триллиона рублей. По словам гендиректора компании Олега Белозерова, в 2022 году был достигнут исторический максимум выручки от перевозок. Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ в первом полугодии 2023 года составила 104,752 млрд рублей. Холдинг "РЖД" – крупнейший работодатель в России: в компании и ее дочерних обществах работают более 700 тысяч человек.Органами управления компании являются: общее собрание акционеров, совет директоров общества, генеральный директор и правление.С августа 2015 года главой компании является Олег Белозеров.Совет директоров назначается правительством РФ. Председатель совета директоров – первый вице-премьер России Андрей Белоусов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ржд