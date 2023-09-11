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В РЖД рассказали об инвестпрограмме на 2023 год - РИА Новости, 11.09.2023
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03:38 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/investprogramma-1895439429.html
В РЖД рассказали об инвестпрограмме на 2023 год
В РЖД рассказали об инвестпрограмме на 2023 год - РИА Новости, 11.09.2023
В РЖД рассказали об инвестпрограмме на 2023 год
Инвестиционная программа "Российских железных дорог" (РЖД) в 2023 году составляет почти 1 триллион 200 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Олег... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:38
2023-09-11T03:38
экономика
владивосток
олег белозеров
ржд
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Инвестиционная программа "Российских железных дорог" (РЖД) в 2023 году составляет почти 1 триллион 200 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Ранее РЖД сообщали, что capex на текущий год сверстана в рекордном объеме - свыше 1,07 триллиона рублей. Инвестпрограммы госмонополии, созданной в 2003 году, в предыдущие годы не превышал эту планку. "Объем инвестпрограммы "Российских железных дорог" в этом году более 1 триллиона – почти триллион 200 (миллиардов рублей – ред.)", - сообщил Белозеров в понедельник в ходе ВЭФ на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России". Он добавил, что самый большой объем средств - 250 миллиардов рублей - направлен на расширение провозных способностей на восток. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, владивосток, олег белозеров, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Олег Белозеров, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В РЖД рассказали об инвестпрограмме на 2023 год

Белозеров: инвестпрограмма РЖД на 2023 год составляет почти 1,2 трлн рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГенеральный директор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров
Генеральный директор – председатель правления ОАО Российские железные дороги Олег Белозёров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Инвестиционная программа "Российских железных дорог" (РЖД) в 2023 году составляет почти 1 триллион 200 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Ранее РЖД сообщали, что capex на текущий год сверстана в рекордном объеме - свыше 1,07 триллиона рублей. Инвестпрограммы госмонополии, созданной в 2003 году, в предыдущие годы не превышал эту планку.
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"Объем инвестпрограммы "Российских железных дорог" в этом году более 1 триллиона – почти триллион 200 (миллиардов рублей – ред.)", - сообщил Белозеров в понедельник в ходе ВЭФ на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России".
Он добавил, что самый большой объем средств - 250 миллиардов рублей - направлен на расширение провозных способностей на восток.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаВладивостокОлег БелозеровРЖДДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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