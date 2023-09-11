https://ria.ru/20230911/investprogramma-1895439429.html

В РЖД рассказали об инвестпрограмме на 2023 год

В РЖД рассказали об инвестпрограмме на 2023 год - РИА Новости, 11.09.2023

В РЖД рассказали об инвестпрограмме на 2023 год

Инвестиционная программа "Российских железных дорог" (РЖД) в 2023 году составляет почти 1 триллион 200 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Олег... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:38

2023-09-11T03:38

2023-09-11T03:38

экономика

владивосток

олег белозеров

ржд

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Инвестиционная программа "Российских железных дорог" (РЖД) в 2023 году составляет почти 1 триллион 200 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Ранее РЖД сообщали, что capex на текущий год сверстана в рекордном объеме - свыше 1,07 триллиона рублей. Инвестпрограммы госмонополии, созданной в 2003 году, в предыдущие годы не превышал эту планку. "Объем инвестпрограммы "Российских железных дорог" в этом году более 1 триллиона – почти триллион 200 (миллиардов рублей – ред.)", - сообщил Белозеров в понедельник в ходе ВЭФ на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России". Он добавил, что самый большой объем средств - 250 миллиардов рублей - направлен на расширение провозных способностей на восток. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230908/rzhd-1894996834.html

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экономика, владивосток, олег белозеров, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023