Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 01.10.2023 (обновлено: 00:20 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/pozdravlenie-1899688743.html
Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР
Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР - РИА Новости, 01.10.2023
Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР
Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что под его руководством Китай уверенно движется по пути... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:15
2023-10-01T00:20
си цзиньпин
китай
россия
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859613110_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_d70dafd1bfd8e67b6b526a69f3e7b25b.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что под его руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Под Вашим руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в тексте телеграммы.Российский лидер добавил, что отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин плодотворно сотрудничают на всех направлениях, эффективно координируют усилия в международных делах.Путин уверен, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всём мире.Кроме того, российский президент от души пожелал президенту Китая крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР – счастья и процветания.
https://ria.ru/20230920/putin-1897537812.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859613110_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_70e9ece0c5ccf94df0932a5df4bd6ce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, китай, россия, москва, владимир путин
Си Цзиньпин, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

Путин: под руководством Си Цзиньпина Китай уверенно развивается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что под его руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Под Вашим руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в тексте телеграммы.
Российский лидер добавил, что отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин плодотворно сотрудничают на всех направлениях, эффективно координируют усилия в международных делах.
Путин уверен, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всём мире.
Кроме того, российский президент от души пожелал президенту Китая крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР – счастья и процветания.
Президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный мир
20 сентября, 14:14
 
Си ЦзиньпинКитайРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала