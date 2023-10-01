https://ria.ru/20231001/pozdravlenie-1899688743.html

Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР - РИА Новости, 01.10.2023

Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что под его руководством Китай уверенно движется по пути... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:15

2023-10-01T00:15

2023-10-01T00:20

си цзиньпин

китай

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что под его руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Под Вашим руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в тексте телеграммы.Российский лидер добавил, что отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин плодотворно сотрудничают на всех направлениях, эффективно координируют усилия в международных делах.Путин уверен, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всём мире.Кроме того, российский президент от души пожелал президенту Китая крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР – счастья и процветания.

https://ria.ru/20230920/putin-1897537812.html

китай

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