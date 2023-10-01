https://ria.ru/20231001/pozdravlenie-1899688743.html
Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР
Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР - РИА Новости, 01.10.2023
Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР
Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что под его руководством Китай уверенно движется по пути... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:15
2023-10-01T00:15
2023-10-01T00:20
си цзиньпин
китай
россия
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859613110_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_d70dafd1bfd8e67b6b526a69f3e7b25b.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что под его руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Под Вашим руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в тексте телеграммы.Российский лидер добавил, что отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин плодотворно сотрудничают на всех направлениях, эффективно координируют усилия в международных делах.Путин уверен, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всём мире.Кроме того, российский президент от души пожелал президенту Китая крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР – счастья и процветания.
https://ria.ru/20230920/putin-1897537812.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859613110_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_70e9ece0c5ccf94df0932a5df4bd6ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, россия, москва, владимир путин
Си Цзиньпин, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР
Путин: под руководством Си Цзиньпина Китай уверенно развивается