https://ria.ru/20231001/pomosch-1899750053.html

США снижают объемы военной помощи Киеву, считает эксперт

США снижают объемы военной помощи Киеву, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2023

США снижают объемы военной помощи Киеву, считает эксперт

Новый временный бюджет США не включает военную помощь Украине, потому что конгресс уже отдельно утвердил выделение Киеву 300 миллионов долларов, но Вашингтон... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:19

2023-10-01T14:19

2023-10-01T14:20

сша

владимир василев

российская академия наук

джо байден

украина

киев

кевин маккарти

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новый временный бюджет США не включает военную помощь Украине, потому что конгресс уже отдельно утвердил выделение Киеву 300 миллионов долларов, но Вашингтон снижает объемы поддержки Украине, а её будущее зависит от проверок эффективности бюджетных расходов в Штатах, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. "Во временном бюджете нет расходов на Украину, но конгресс принял дополнительные расходы за 2023 год в размере 300 миллионов долларов... Это все равно меньше, чем расходовали США в последнее время. Динамика на военную помощь Украине снижается, но она пока сохраняется. Многое будет зависеть от аудита, проверок эффективности, которые, возможно, в октябре-ноябре будут инициированы республиканцами или будут представлены как отчет по линии госдепа и министерства обороны", - сказал Васильев в беседе с агентством. Эксперт подчеркнул, что некоторые представители республиканской партии США в лице спикера Палаты представителей Кевина Маккарти выступают за продолжение помощи Киеву, но более эффективную трату средств, чтобы они не уходили "впустую". По мнению Васильева, после 17 ноября в США выработают очередной "временный бюджет" или примут компромиссный вариант. "Если конфликт опять будет серьезный, вопрос закрытия правительства после этой даты не исключен", - сказал эксперт. По его словам, выработка временного проекта финансирования в США на грани "шатдауна" - многолетняя практика. "В последние годы Америка вступала без утвержденного бюджета. Причина этого - очень серьезный кризис, расстройство в системе федеральных финансов... Стремительно растет дефицит федерального бюджета, государственный долг", - сказал Васильев. Он считает, что договориться внутриполитическим силам по этому поводу становится всё сложнее, а текущий разлад вызван тем, что бюджет на 2024 год является "предвыборным". "Администрация Байдена заинтересована в увеличении его размеров для того, чтобы иметь средства для "бюджетной покупки" голосов американских избирателей, стимулировать развитие американской экономики, социальные выплаты, пенсии... Республиканцы по этой же причине в этом крайне не заинтересованы", - подчеркнул Васильев. "Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, мог наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса. Еще один камень преткновения - включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования Киеву.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899732348.html

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899749374.html

https://ria.ru/20231001/proekt-1899700815.html

сша

украина

киев

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сша, владимир василев, российская академия наук, джо байден, украина, киев, кевин маккарти