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Под Артемовском бойцы ЗВО взяли в плен две группы солдат ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 01.10.2023 (обновлено: 00:06 02.10.2023)
https://ria.ru/20231001/plen-1899798661.html
Под Артемовском бойцы ЗВО взяли в плен две группы солдат ВСУ
Под Артемовском бойцы ЗВО взяли в плен две группы солдат ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
Под Артемовском бойцы ЗВО взяли в плен две группы солдат ВСУ
Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы украинских солдат, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-01T20:39
2023-10-02T00:06
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донбасс
донецкая народная республика
владимир путин
сергей шойгу
нато
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АРТЕМОВСК (ДНР), 1 окт — РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы украинских солдат, рассказал РИА Новости российский разведчик, выполняющий задачи на этом участке. &quot;На позициях северо-западнее Артемовска взяли в плен две группы противника. Все — мобилизованные&quot;, — уточнил он.Разведчик подчеркнул, что в плен попали военнослужащие 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ. Один из украинских солдат, Виталий Мельниченко, рассказал РИА Новости, что его группу отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения. При этом командование пообещало им помощь разведчиков с дронами. Однако, как оказалось, бойцы там остались сами, где их и взяли в плен российские военные. "Штурмовая какая-то группа зашла на наши позиции и взяла в плен нас", — рассказал Мельниченко.Артемовск — крупный город в ДНР к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Во время спецоперации его освободили 20 мая 2023-го после более чем 220 дней боевых действий. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем российских войск.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось с 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899794487.html
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в мире, артемовск, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО
Под Артемовском бойцы ЗВО взяли в плен две группы солдат ВСУ

Российские военные взяли в плен под Артемовском в ДНР две группы солдат ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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АРТЕМОВСК (ДНР), 1 окт — РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы украинских солдат, рассказал РИА Новости российский разведчик, выполняющий задачи на этом участке.
«

"На позициях северо-западнее Артемовска взяли в плен две группы противника. Все — мобилизованные", — уточнил он.

Разведчик подчеркнул, что в плен попали военнослужащие 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.
Один из украинских солдат, Виталий Мельниченко, рассказал РИА Новости, что его группу отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения. При этом командование пообещало им помощь разведчиков с дронами. Однако, как оказалось, бойцы там остались сами, где их и взяли в плен российские военные.
"Штурмовая какая-то группа зашла на наши позиции и взяла в плен нас", — рассказал Мельниченко.
Артемовск — крупный город в ДНР к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Во время спецоперации его освободили 20 мая 2023-го после более чем 220 дней боевых действий. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем российских войск.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось с 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.
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