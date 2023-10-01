https://ria.ru/20231001/opasnost-1899700288.html

Это знак. Украина вскрыла смертельную опасность для США

Это знак. Украина вскрыла смертельную опасность для США - РИА Новости, 01.10.2023

Это знак. Украина вскрыла смертельную опасность для США

Неспособность ВСУ достичь прогресса на фронте и эффективно использовать западную помощь говорит о слабости натовской тактики в современных войнах, такое мнение... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T05:57

2023-10-01T05:57

2023-10-01T05:57

специальная военная операция на украине

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нато

владимир путин

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Неспособность ВСУ достичь прогресса на фронте и эффективно использовать западную помощь говорит о слабости натовской тактики в современных войнах, такое мнение выразил военный эксперт Майкл Пек в статье для Business Insider."Беды Украины могут быть предзнаменованием того, что может произойти, если армиям НАТО придется сражаться без достаточной поддержки с воздуха и материально-технического обеспечения", — говорится в публикации.По словам Пека, критики отмечают неспособность западных военных приспособить свою военную тактику к меняющемуся миру, что, в частности, проявляется в использовании устаревших методов прорыва минных полей, которые не приносят ВСУ результата в контрнаступлении."За всем этим кроется более глубокое беспокойство: Запад готовится к не той войне, опираясь на свой опыт двух десятилетий борьбы его вооруженных сил с повстанцами и террористами <…>. Пентагон поздно осознал, что его сосредоточенность на борьбе с повстанцами привела к атрофии навыков, необходимых для ведения крупномасштабной механизированной войны", — говорится в материале.По мнению эксперта, такое положение вещей может иметь фатальные последствия для западных стран, если США и их союзники вступят в бой с Россией и Китаем, которые обладают сопоставимой или превосходящей по уровню техникой, включая беспилотники, полевую артиллерию, ракеты класса "земля-воздух" и гиперзвуковое оружие.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231001/britaniya-1899698021.html

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в мире, сша, украина, россия, нато, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша