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Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет - РИА Новости, 01.10.2023
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09:41 01.10.2023 (обновлено: 10:54 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html
Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет
Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет - РИА Новости, 01.10.2023
Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет
Члены миссии ООН проехали через Агдам в направлении Ханкенди (Степанакерта) в Карабахе, сообщило агентство Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:41
2023-10-01T10:54
в мире
ситуация в нагорном карабахе
оон
азербайджан
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БАКУ, 1 окт — РИА Новости. Члены миссии ООН проехали через Агдам в направлении Ханкенди (Степанакерта) в Карабахе, сообщило агентство Sputnik Азербайджан."Миссия ООН прибыла в Карабах. Утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран — Ханкенди. Цель миссии — ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств ООН", — пишет издание.Как уточняется, последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.Нагорный Карабах, заявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь республики будет проходить со сложностями и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны.По данным властей Армении на 30 сентября, в республику из региона переехали 100 480 человек из 120 тысяч жителей, проживавших там до последнего обострения.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230927/karabakh-1899025154.html
https://ria.ru/20230929/oon-1899547925.html
https://ria.ru/20230930/karabakh-1899635231.html
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в мире, ситуация в нагорном карабахе, оон, азербайджан
В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, ООН, Азербайджан
Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет

Миссия ООН прибыла в Карабах, где в последний раз была около 30 лет назад

© Служба новостей ООНСотрудник миссии ООН в Нагорном Карабахе
Сотрудник миссии ООН в Нагорном Карабахе
© Служба новостей ООН
Сотрудник миссии ООН в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
БАКУ, 1 окт — РИА Новости. Члены миссии ООН проехали через Агдам в направлении Ханкенди (Степанакерта) в Карабахе, сообщило агентство Sputnik Азербайджан.
"Миссия ООН прибыла в Карабах. Утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран — Ханкенди. Цель миссии — ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств ООН", — пишет издание.
Как уточняется, последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.
Нагорный Карабах, заявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.
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27 сентября, 18:13
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь республики будет проходить со сложностями и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны.
По данным властей Армении на 30 сентября, в республику из региона переехали 100 480 человек из 120 тысяч жителей, проживавших там до последнего обострения.
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29 сентября, 20:13
Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.
В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики.
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Вчера, 15:46
 
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