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Австрийский полковник раскрыл, сколько "Леопардов" осталось у ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023
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02:44 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/leopard-1899696181.html
Австрийский полковник раскрыл, сколько "Леопардов" осталось у ВСУ
Австрийский полковник раскрыл, сколько "Леопардов" осталось у ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023
Австрийский полковник раскрыл, сколько "Леопардов" осталось у ВСУ
Украинская армия потеряла до трети поставленных Западом танков Leopard, заявил dpa полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, его слова приводит... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T02:44
2023-10-01T02:44
в мире
украина
россия
маркус райснер
владимир путин
сергей шойгу
нато
leopard 2
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Украинская армия потеряла до трети поставленных Западом танков Leopard, заявил dpa полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, его слова приводит издание Die Welt.Как отметил полковник, эффективность танков типа Leopard 2 оказалась "менее значительной", чем ожидалось. "Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены", - приводит Die Welt слова Райснера.При этом офицер пожаловался, что союзники Украины "лишь частично" выполнили свои обещания по поставкам военной техники.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899335224.html
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в мире, украина, россия, маркус райснер, владимир путин, сергей шойгу, нато, leopard 2
В мире, Украина, Россия, Маркус Райснер, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО, Leopard 2
Австрийский полковник раскрыл, сколько "Леопардов" осталось у ВСУ

Полковник армии Австрии Райснер: ВСУ потеряли до трети танков Leopard

© AP Photo / Mindaugas KulbisLeopard 2A6
Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Leopard 2A6. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Украинская армия потеряла до трети поставленных Западом танков Leopard, заявил dpa полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, его слова приводит издание Die Welt.
Как отметил полковник, эффективность танков типа Leopard 2 оказалась "менее значительной", чем ожидалось. "Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены", - приводит Die Welt слова Райснера.
При этом офицер пожаловался, что союзники Украины "лишь частично" выполнили свои обещания по поставкам военной техники.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.
Награждение российских военных, уничтоживших танк Leopard - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard
29 сентября, 06:29
 
В миреУкраинаРоссияМаркус РайснерВладимир ПутинСергей ШойгуНАТОLeopard 2
 
 
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