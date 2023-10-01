https://ria.ru/20231001/kontserty-1899784934.html

В Казахстане отменили концерты Максима Галкина*

В Казахстане отменили концерты Максима Галкина* - РИА Новости, 01.10.2023

В Казахстане отменили концерты Максима Галкина*

Концерты шоумена Максима Галкина* в Казахстане отменили из-за проведения ремонтных работ. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T18:27

2023-10-01T18:27

2023-10-01T19:03

астана

максим галкин

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казахстан

алма-ата

алла пугачева

шоубиз

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АСТАНА, 1 окт — РИА Новости. Концерты шоумена Максима Галкина* в Казахстане отменили из-за проведения ремонтных работ.Уточняется, что в концертных залах Алма-Аты и Астаны, где 8 и 9 октября должен был выступать артист, обнаружили проблемы со сценой и водопроводными коммуникациями. Соответствующие уведомления сделали в организации "Казахконцерт" и администрации Дворца Республики. "Уважаемые жители и гости города Алматы! Согласно предписанию ГУ "Управление по чрезвычайным ситуациям Медеуского района ДЧС города Алматы" от 30 сентября 2023 года № 112, с 1 октября 2023 года концертная деятельность Дворца Республики экстренно приостановлена в связи с аварийным состоянием механики сцены. По оценкам специалистов ремонтно-восстановительных работ, для устранения нарушений требуется двухнедельный срок", — говорится в сообщении администрации "Алматы ауендери".В Алма-Ате концертный зал отменил все выступления с 1 октября. Там сослались на аварийное состояние механики сцены. В Астане концертный зал, где Галкин* должен был выступать 8 октября, сообщил о ремонте коммуникаций. "В наш адрес поступило соответствующее уведомление акимата Есильского района города Астаны #139-11-03/110 от 29 сентября 2023 года о том, что в период с 4 по 10 октября 2023 года ГКП "Астана су арнасы" (горводоканал. — Прим. ред.) будут проводиться технические работы на сетях водопровода на территории города, в том числе на территории, прилегающей к РГКП "ГКО "Казахконцерт" имени Розы Баглановой". В этой связи администрация "Казахконцерта" имени Р. Баглановой уведомляет об отсутствии возможности принятия гостей и проведения любых мероприятий в указанный период", — говорится в сообщении.Администрация зала уточнила, что организатора концерта Максима Галкина* уведомили о возникшей ситуации. Также ему направили уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке "согласно акту государственного органа по проведению технических работ".Ранее Галкин* на своей странице в Instagram** пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов 6-7 октября, утверждая, что они препятствуют его выступлениям. Тогда в Управлении культуры Астаны пояснили, что отказ в заявке мотивирован занятостью ЦКЗ "Казахстан" — в эти даты там планировалось провести мероприятие в честь празднования Дня учителя. Минюст России включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования шоумена — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой сейчас проживает в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230830/galkin-1893141224.html

https://ria.ru/20230922/rammstein-1898048051.html

https://ria.ru/20230922/uspenskaya-1897947787.html

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астана, максим галкин, facebook, казахстан, алма-ата, алла пугачева