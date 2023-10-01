https://ria.ru/20231001/ispaniya-1899741204.html

При пожаре в ночном клубе в Испании погибли не менее шести человек

При пожаре в ночном клубе в Испании погибли не менее шести человек - РИА Новости, 01.10.2023

При пожаре в ночном клубе в Испании погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании, сообщил мэр города Хосе Бальеста. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:56

2023-10-01T12:56

2023-10-01T13:09

в мире

испания

мурсия (регион)

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МАДРИД, 1 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании, сообщил мэр города Хосе Бальеста. "Службы спасения подтвердили гибель шести человек в ночном клубе Teatre. Они продолжают работу по выяснению обстоятельств произошедшего", - написал он на своей странице в социальной сети X, выразив соболезнования родным и близким погибших. Бальеста отметил, что в тушении пожара участвовали 40 пожарных на 12 машинах, а также 18 полицейских. Возгорание удалось локализовать. Сама служба спасения отмечает, что пострадали четыре человека.

https://ria.ru/20230430/draka-1868854499.html

испания

мурсия (регион)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, мурсия (регион)