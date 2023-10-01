https://ria.ru/20231001/ispaniya-1899741204.html
При пожаре в ночном клубе в Испании погибли не менее шести человек
При пожаре в ночном клубе в Испании погибли не менее шести человек - РИА Новости, 01.10.2023
При пожаре в ночном клубе в Испании погибли не менее шести человек
По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании, сообщил мэр города Хосе Бальеста. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:56
2023-10-01T12:56
2023-10-01T13:09
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МАДРИД, 1 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании, сообщил мэр города Хосе Бальеста. "Службы спасения подтвердили гибель шести человек в ночном клубе Teatre. Они продолжают работу по выяснению обстоятельств произошедшего", - написал он на своей странице в социальной сети X, выразив соболезнования родным и близким погибших. Бальеста отметил, что в тушении пожара участвовали 40 пожарных на 12 машинах, а также 18 полицейских. Возгорание удалось локализовать. Сама служба спасения отмечает, что пострадали четыре человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, мурсия (регион)
В мире, Испания, Мурсия (регион)
При пожаре в ночном клубе в Испании погибли не менее шести человек
При пожаре в ночном клубе в испанской Мурсии погибли не менее шести человек
МАДРИД, 1 окт - РИА Новости.
По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании, сообщил
мэр города Хосе Бальеста.
"Службы спасения подтвердили гибель шести человек в ночном клубе Teatre. Они продолжают работу по выяснению обстоятельств произошедшего", - написал он на своей странице в социальной сети X, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Бальеста отметил, что в тушении пожара участвовали 40 пожарных на 12 машинах, а также 18 полицейских. Возгорание удалось локализовать.
Сама служба спасения отмечает, что пострадали четыре человека.
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