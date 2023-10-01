https://ria.ru/20231001/gosuslugi-1899745828.html
Каждый третий пользователь "Госуслуг" подключил двуфакторную аутентификацию
Каждый третий пользователь "Госуслуг" подключил двуфакторную аутентификацию - РИА Новости, 01.10.2023
Каждый третий пользователь "Госуслуг" подключил двуфакторную аутентификацию
Двуфакторную аутентификацию на портале "Госуслуг" подключил каждый третий пользователь - более 35 миллионов человек, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T13:39
2023-10-01T13:39
2023-10-01T13:39
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877257242_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_f4d2a327edeb3367aafbf423ef3f841c.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Двуфакторную аутентификацию на портале "Госуслуг" подключил каждый третий пользователь - более 35 миллионов человек, сообщили в Минцифры. С 1 октября в силу вступили изменения в постановление правительства РФ об Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), согласно которым двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной. "Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала - всего более 35 млн человек", - говорится в сообщении. Как отметили в Минцифры, дополнительное подтверждение входа, позволит повысить безопасность аккаунтов и усилить защиту персональных данных. При двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ. Последний способ предполагает установку специального приложения для работы с одноразовыми кодами, оно доступно для операционных систем Android, iOS или Harmony OS. Второй фактор обязателен для входа на веб-версию "Госуслуг" и в заново установленные мобильные приложения. Пользователи не смогут зайти на портал без дополнительной защиты - тем, кто не подключил двухфакторную аутентификацию до 1 октября, при входе нужно будет выбрать один из способов подтверждения.
https://ria.ru/20230907/chinovniki-1894763638.html
https://ria.ru/20230920/rossiya-1897461342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877257242_76:87:2690:2048_1920x0_80_0_0_6e529e21e5f646c0a4ad56a990720f7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги
Общество, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги
Каждый третий пользователь "Госуслуг" подключил двуфакторную аутентификацию
Двуфакторную аутентификацию на "Госуслугах" включили более 35 миллионов человек
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Двуфакторную аутентификацию на портале "Госуслуг" подключил каждый третий пользователь - более 35 миллионов человек, сообщили
в Минцифры.
С 1 октября в силу вступили изменения в постановление правительства РФ
об Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), согласно которым двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной.
"Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала - всего более 35 млн человек", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минцифры, дополнительное подтверждение входа, позволит повысить безопасность аккаунтов и усилить защиту персональных данных.
Работу чиновников предложили оценивать на Госуслугах
При двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ. Последний способ предполагает установку специального приложения для работы с одноразовыми кодами, оно доступно для операционных систем Android, iOS или Harmony OS.
Второй фактор обязателен для входа на веб-версию "Госуслуг" и в заново установленные мобильные приложения. Пользователи не смогут зайти на портал без дополнительной защиты - тем, кто не подключил двухфакторную аутентификацию до 1 октября, при входе нужно будет выбрать один из способов подтверждения.
В России закрепили возможность проверять товары в приложении "Госуслуги"
дополняется ...