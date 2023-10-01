https://ria.ru/20231001/gosuslugi-1899745828.html

Каждый третий пользователь "Госуслуг" подключил двуфакторную аутентификацию

Каждый третий пользователь "Госуслуг" подключил двуфакторную аутентификацию - РИА Новости, 01.10.2023

Каждый третий пользователь "Госуслуг" подключил двуфакторную аутентификацию

Двуфакторную аутентификацию на портале "Госуслуг" подключил каждый третий пользователь - более 35 миллионов человек, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T13:39

2023-10-01T13:39

2023-10-01T13:39

общество

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Двуфакторную аутентификацию на портале "Госуслуг" подключил каждый третий пользователь - более 35 миллионов человек, сообщили в Минцифры. С 1 октября в силу вступили изменения в постановление правительства РФ об Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), согласно которым двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной. "Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала - всего более 35 млн человек", - говорится в сообщении. Как отметили в Минцифры, дополнительное подтверждение входа, позволит повысить безопасность аккаунтов и усилить защиту персональных данных. При двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ. Последний способ предполагает установку специального приложения для работы с одноразовыми кодами, оно доступно для операционных систем Android, iOS или Harmony OS. Второй фактор обязателен для входа на веб-версию "Госуслуг" и в заново установленные мобильные приложения. Пользователи не смогут зайти на портал без дополнительной защиты - тем, кто не подключил двухфакторную аутентификацию до 1 октября, при входе нужно будет выбрать один из способов подтверждения.

https://ria.ru/20230907/chinovniki-1894763638.html

https://ria.ru/20230920/rossiya-1897461342.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги