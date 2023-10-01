https://ria.ru/20231001/ekskursovody-1899766893.html
Сообщество экскурсоводов недооценено, заявил Кириенко
Сообщество экскурсоводов недооценено, заявил Кириенко - РИА Новости, 01.10.2023
Сообщество экскурсоводов недооценено, заявил Кириенко
Сообщество экскурсоводов недооценено, это не просто часть бизнеса, они должны входить в сообщество педагогов и наставников, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:08
2023-10-01T16:08
2023-10-01T16:08
туризм
пятигорск
россия
сергей кириенко
общество
туризм
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Сообщество экскурсоводов недооценено, это не просто часть бизнеса, они должны входить в сообщество педагогов и наставников, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Сообщество экскурсоводов, на мой взгляд, недооцененное. Это не просто часть туристического бизнеса. Хороший экскурсовод, который знает и любит свой край, заряжает этой любовью гостей, передает ее подрастающему поколению. Считаю, что экскурсоводы должны входить в сообщество педагогов и наставников", – сказал в ходе Всероссийского туристического слёта "Больше, чем путешествие" в Пятигорске Кириенко, чьи слова приводят организаторы слета. По их данным, на мероприятии высшие должностные лица российских регионов представили итоги реализации проекта "Развитие походного туризма" на местах и обсудили его результаты за летний период вместе с Кириенко. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие". Всероссийский туристический слёт "Больше, чем путешествие" проходит в Пятигорске с 28 сентября по 2 октября.
https://ria.ru/20230516/gid-1872226007.html
https://ria.ru/20230925/muzei-1898108508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пятигорск, россия, сергей кириенко, общество, туризм
Туризм, Пятигорск, Россия, Сергей Кириенко, Общество, Туризм
Сообщество экскурсоводов недооценено, заявил Кириенко
Кириенко призвал включить экскурсоводов в сообщество педагогов и наставников
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Сообщество экскурсоводов недооценено, это не просто часть бизнеса, они должны входить в сообщество педагогов и наставников, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Сообщество экскурсоводов, на мой взгляд, недооцененное. Это не просто часть туристического бизнеса. Хороший экскурсовод, который знает и любит свой край, заряжает этой любовью гостей, передает ее подрастающему поколению. Считаю, что экскурсоводы должны входить в сообщество педагогов и наставников", – сказал в ходе Всероссийского туристического слёта "Больше, чем путешествие" в Пятигорске Кириенко, чьи слова приводят организаторы слета.
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По их данным, на мероприятии высшие должностные лица российских регионов представили итоги реализации проекта "Развитие походного туризма" на местах и обсудили его результаты за летний период вместе с Кириенко. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие".
Всероссийский туристический слёт "Больше, чем путешествие" проходит в Пятигорске с 28 сентября по 2 октября.
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