https://ria.ru/20231001/ekskursovody-1899766893.html

Сообщество экскурсоводов недооценено, заявил Кириенко

Сообщество экскурсоводов недооценено, заявил Кириенко - РИА Новости, 01.10.2023

Сообщество экскурсоводов недооценено, заявил Кириенко

Сообщество экскурсоводов недооценено, это не просто часть бизнеса, они должны входить в сообщество педагогов и наставников, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T16:08

2023-10-01T16:08

2023-10-01T16:08

туризм

пятигорск

россия

сергей кириенко

общество

туризм

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Сообщество экскурсоводов недооценено, это не просто часть бизнеса, они должны входить в сообщество педагогов и наставников, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Сообщество экскурсоводов, на мой взгляд, недооцененное. Это не просто часть туристического бизнеса. Хороший экскурсовод, который знает и любит свой край, заряжает этой любовью гостей, передает ее подрастающему поколению. Считаю, что экскурсоводы должны входить в сообщество педагогов и наставников", – сказал в ходе Всероссийского туристического слёта "Больше, чем путешествие" в Пятигорске Кириенко, чьи слова приводят организаторы слета. По их данным, на мероприятии высшие должностные лица российских регионов представили итоги реализации проекта "Развитие походного туризма" на местах и обсудили его результаты за летний период вместе с Кириенко. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие". Всероссийский туристический слёт "Больше, чем путешествие" проходит в Пятигорске с 28 сентября по 2 октября.

https://ria.ru/20230516/gid-1872226007.html

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пятигорск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пятигорск, россия, сергей кириенко, общество, туризм