Русский дом в Армении доставит помощь переехавшим из Карабаха
Русский дом в Армении доставит очередную партию помощи переехавшим из Карабаха
© Фото : Русский дом в АрменииГуманитарная помощь от Русского дома в Армении для беженцев из Карабаха
Гуманитарная помощь от Русского дома в Армении для беженцев из Карабаха. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) доставит в воскресенье очередную партию гуманитарной помощи переселенцам из Карабаха, сообщили в пресс-службе представительства.
"Русский дом в Армении доставляет очередную партию гуманитарного груза в Горис. Список вещей тот же - памперсы, теплые одеяла и шоколадная паста для детей. Планируется развоз вещей по гостиницам, в которых разместились беженцы, не имеющие возможности самостоятельно покинуть приграничный район", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По словам главы представительства Россотрудничества в Армении Вадима Фефилова, трасса, на которой пару дней назад скапливались пробки из автомобилей переселенцев, в настоящее время пуста.
Согласно данным армянского кабмина, с 24 сентября из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 483 человека, причем с субботы – всего трое. Временное жилье правительство представило 45 516 переселенцам.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.