https://ria.ru/20231001/armeniya-1899736185.html

Русский дом в Армении доставит помощь переехавшим из Карабаха

Русский дом в Армении доставит помощь переехавшим из Карабаха - РИА Новости, 01.10.2023

Русский дом в Армении доставит помощь переехавшим из Карабаха

Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) доставит в воскресенье очередную партию гуманитарной помощи переселенцам из Карабаха, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:10

2023-10-01T12:10

2023-10-01T12:30

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

никол пашинян

хикмет гаджиев

ильхам алиев

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899737439_0:374:960:914_1920x0_80_0_0_a3628c76b1c364dbab9e19f86cf4bf68.jpg

ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) доставит в воскресенье очередную партию гуманитарной помощи переселенцам из Карабаха, сообщили в пресс-службе представительства. "Русский дом в Армении доставляет очередную партию гуманитарного груза в Горис. Список вещей тот же - памперсы, теплые одеяла и шоколадная паста для детей. Планируется развоз вещей по гостиницам, в которых разместились беженцы, не имеющие возможности самостоятельно покинуть приграничный район", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По словам главы представительства Россотрудничества в Армении Вадима Фефилова, трасса, на которой пару дней назад скапливались пробки из автомобилей переселенцев, в настоящее время пуста. Согласно данным армянского кабмина, с 24 сентября из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 483 человека, причем с субботы – всего трое. Временное жилье правительство представило 45 516 переселенцам. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20221229/karabakh-1842123481.html

https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян, хикмет гаджиев, ильхам алиев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ситуация в нагорном карабахе