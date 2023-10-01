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Русский дом в Армении доставит помощь переехавшим из Карабаха - РИА Новости, 01.10.2023
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12:10 01.10.2023 (обновлено: 12:30 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/armeniya-1899736185.html
Русский дом в Армении доставит помощь переехавшим из Карабаха
Русский дом в Армении доставит помощь переехавшим из Карабаха - РИА Новости, 01.10.2023
Русский дом в Армении доставит помощь переехавшим из Карабаха
Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) доставит в воскресенье очередную партию гуманитарной помощи переселенцам из Карабаха, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:10
2023-10-01T12:30
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
никол пашинян
хикмет гаджиев
ильхам алиев
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) доставит в воскресенье очередную партию гуманитарной помощи переселенцам из Карабаха, сообщили в пресс-службе представительства. "Русский дом в Армении доставляет очередную партию гуманитарного груза в Горис. Список вещей тот же - памперсы, теплые одеяла и шоколадная паста для детей. Планируется развоз вещей по гостиницам, в которых разместились беженцы, не имеющие возможности самостоятельно покинуть приграничный район", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По словам главы представительства Россотрудничества в Армении Вадима Фефилова, трасса, на которой пару дней назад скапливались пробки из автомобилей переселенцев, в настоящее время пуста. Согласно данным армянского кабмина, с 24 сентября из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 483 человека, причем с субботы – всего трое. Временное жилье правительство представило 45 516 переселенцам. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20221229/karabakh-1842123481.html
https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html
армения
азербайджан
нагорный карабах
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян, хикмет гаджиев, ильхам алиев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Хикмет Гаджиев, Ильхам Алиев, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Ситуация в Нагорном Карабахе
Русский дом в Армении доставит помощь переехавшим из Карабаха

Русский дом в Армении доставит очередную партию помощи переехавшим из Карабаха

© Фото : Русский дом в АрменииГуманитарная помощь от Русского дома в Армении для беженцев из Карабаха
Гуманитарная помощь от Русского дома в Армении для беженцев из Карабаха - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Фото : Русский дом в Армении
Гуманитарная помощь от Русского дома в Армении для беженцев из Карабаха. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) доставит в воскресенье очередную партию гуманитарной помощи переселенцам из Карабаха, сообщили в пресс-службе представительства.
"Русский дом в Армении доставляет очередную партию гуманитарного груза в Горис. Список вещей тот же - памперсы, теплые одеяла и шоколадная паста для детей. Планируется развоз вещей по гостиницам, в которых разместились беженцы, не имеющие возможности самостоятельно покинуть приграничный район", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Мужчина у пустых прилавков в одном из продуктовых магазинов в Степанакерте, на фоне ситуации вокруг Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Армения создала группу для помощи населению Нагорного Карабаха
29 декабря 2022, 11:02
По словам главы представительства Россотрудничества в Армении Вадима Фефилова, трасса, на которой пару дней назад скапливались пробки из автомобилей переселенцев, в настоящее время пуста.
Согласно данным армянского кабмина, с 24 сентября из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 483 человека, причем с субботы – всего трое. Временное жилье правительство представило 45 516 переселенцам.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Сотрудник миссии ООН в Нагорном Карабахе
Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет
Вчера, 09:41
 
В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол ПашинянХикмет ГаджиевИльхам АлиевФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Ситуация в Нагорном Карабахе
 
 
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