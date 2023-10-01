https://ria.ru/20231001/ankara-1899731172.html

В Анкаре закрыли входы и выходы в здание парламента Турции

В Анкаре закрыли входы и выходы в здание парламента Турции - РИА Новости, 01.10.2023

В Анкаре закрыли входы и выходы в здание парламента Турции

Входы и выходы в здание парламента Турции временно закрыты после взрыва в центре Анкары, законодательный орган планировал возобновить работу в воскресенье после РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T11:27

2023-10-01T11:27

2023-10-01T11:51

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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Входы и выходы в здание парламента Турции временно закрыты после взрыва в центре Анкары, законодательный орган планировал возобновить работу в воскресенье после летних каникул, сообщает газета Hürriyet. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Парламент Турции в воскресенье планировал возобновить работу после летних каникул, ожидалось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "После инцидента входы и выходы в здание парламента временно закрыты в связи с принятием мер безопасности", - пишет издание.

https://ria.ru/20231001/terakt-1899728716.html

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анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган