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В Анкаре закрыли входы и выходы в здание парламента Турции - РИА Новости, 01.10.2023
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11:27 01.10.2023 (обновлено: 11:51 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/ankara-1899731172.html
В Анкаре закрыли входы и выходы в здание парламента Турции
В Анкаре закрыли входы и выходы в здание парламента Турции - РИА Новости, 01.10.2023
В Анкаре закрыли входы и выходы в здание парламента Турции
Входы и выходы в здание парламента Турции временно закрыты после взрыва в центре Анкары, законодательный орган планировал возобновить работу в воскресенье после РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T11:27
2023-10-01T11:51
в мире
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Входы и выходы в здание парламента Турции временно закрыты после взрыва в центре Анкары, законодательный орган планировал возобновить работу в воскресенье после летних каникул, сообщает газета Hürriyet. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Парламент Турции в воскресенье планировал возобновить работу после летних каникул, ожидалось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "После инцидента входы и выходы в здание парламента временно закрыты в связи с принятием мер безопасности", - пишет издание.
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турция
анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
В Анкаре закрыли входы и выходы в здание парламента Турции

В Анкаре после попытки теракта закрыли входы и выходы в здание парламента Турции

© AP Photo / Ali UnalТурецкие силы безопасности оцепляют территорию возле парламента Турции и Министерства внутренних дел после взрыва в Анкаре. 1 октября 2023
Турецкие силы безопасности оцепляют территорию возле парламента Турции и Министерства внутренних дел после взрыва в Анкаре. 1 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Ali Unal
Турецкие силы безопасности оцепляют территорию возле парламента Турции и Министерства внутренних дел после взрыва в Анкаре. 1 октября 2023
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Входы и выходы в здание парламента Турции временно закрыты после взрыва в центре Анкары, законодательный орган планировал возобновить работу в воскресенье после летних каникул, сообщает газета Hürriyet.
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Парламент Турции в воскресенье планировал возобновить работу после летних каникул, ожидалось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"После инцидента входы и выходы в здание парламента временно закрыты в связи с принятием мер безопасности", - пишет издание.
Сотрудник турецких сил безопасности возле оцепленной зоны после взрыва в Анкаре. 1 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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