В Анкаре закрыли входы и выходы в здание парламента Турции
В Анкаре после попытки теракта закрыли входы и выходы в здание парламента Турции
© AP Photo / Ali UnalТурецкие силы безопасности оцепляют территорию возле парламента Турции и Министерства внутренних дел после взрыва в Анкаре. 1 октября 2023
© AP Photo / Ali Unal
Турецкие силы безопасности оцепляют территорию возле парламента Турции и Министерства внутренних дел после взрыва в Анкаре. 1 октября 2023
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Входы и выходы в здание парламента Турции временно закрыты после взрыва в центре Анкары, законодательный орган планировал возобновить работу в воскресенье после летних каникул, сообщает газета Hürriyet.
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Парламент Турции в воскресенье планировал возобновить работу после летних каникул, ожидалось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"После инцидента входы и выходы в здание парламента временно закрыты в связи с принятием мер безопасности", - пишет издание.