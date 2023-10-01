https://ria.ru/20231001/aeroporty-1899552909.html

Аэропорты Москвы: новые способы добраться до хабов, лайфхаки и советы

Аэропорты Москвы: новые способы добраться до хабов, лайфхаки и советы - РИА Новости, 01.10.2023

Аэропорты Москвы: новые способы добраться до хабов, лайфхаки и советы

Более 66 миллионов человек прошли в 2022-м через Московский авиационный узел. В 2023-м цифра может стать больше: растет число рейсов, увеличивается география... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:09

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шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

аэропорт "жуковский"

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Более 66 миллионов человек прошли в 2022-м через Московский авиационный узел. В 2023-м цифра может стать больше: растет число рейсов, увеличивается география полетов из столицы. Очереди, пробки, растерянные пассажиры — но добираться до аэропортов проще, навигация внутри хабов понятнее, сами они комфортнее. О том, как быстро и недорого доехать до столичных воздушных гаваней и передвигаться между ними, где дешево поесть и провести время в ожидании рейса, — в материале РИА Новости.Шереметьево: тут прошла одна пятая населения РоссииШереметьево — крупнейший международный аэропорт России. Сейчас из пяти терминалов обслуживают пассажиров лишь два — В и С. В прошлом году через них прошли более 28 миллионов человек. То есть одна пятая населения страны.Как добраться: новая схема движенияНедавно у терминалов изменилась схема движения транспорта. Первая линия от здания аэропорта предназначена только для городского транспорта и пользователей услуг ВИП-залов. Вторая — для посадки пассажиров в личный транспорт и такси, которые работают по премиальным тарифам и "Комфорт+". Третья — места подачи такси по тарифам "Эконом", "Комфорт". И цветовая навигация появилась: белый, синий и красный — остановки городского транспорта, зеленый — места посадки в личные автомобили, желтый — в такси с тарифами "Эконом", "Комфорт" и "Комфорт+", черный — в такси премиальной категории обслуживания.Это понравилось не всем — мол, что за разделение по цветам и классам."Каждый вид транспорта подъезжает в специально отведенный для него парковочный сектор, а не ждет очереди в общем потоке. В терминале B открыли второй выход для дополнительного удобства пассажиров, — пояснили в пресс-службе аэропорта. — Люди могут добраться до выбранной точки посадки самым коротким путем, при этом сократив время ожидания автомобиля почти на треть".Совет от аэропорта: рекомендуем вызывать такси сразу после получения багажа.На личном транспорте и каршерингеДобраться до аэропорта и уехать из него можно разными способами. Личный транспорт или каршеринг — есть многоуровневые паркинги терминалов В и С на пять тысяч мест плюс уличные стоянки. Транзит (десять-тридцать минут — бесплатно), парковка — от 100 до 2200 рублей в час.Доехать можно по трассам М-10 (Ленинградское шоссе) и М-11 ("Нева"). Последняя быстрая, но платная, до В и С или обратно — 550 рублей.На общественном транспортеС Белорусского и Савеловского вокзалов в Шереметьево раз в полчаса ходят поезда "Аэроэкспресс" (470-500 рублей, но есть групповые тарифы и скидки)."Единственным отличием в расписании будет начало выполнения поездок. Например, первый поезд отправится с Белорусского в 6:36, в то время как с Савеловского — в 6:42 утра", — уточняют в Шереметьево. Есть промежуточная станция — Окружная, соединенная с одноименными стациями метро, МЦК и D1 (МЦД-1).Московские центральные диаметры — это пригородные железнодорожные маршруты, которые проходят через всю Москву. Сейчас их пять.Лайфхак от дептранса Москвы: доехать до станций, где останавливается "Аэроэкспресс" до Шереметьево, можно и по D1, и по D4 — первый запустили еще в 2019-м, четвертый — в сентябре этого года. Пересадки удобные и быстрые. На Белорусском вокзале, например, останавливаются поезда и D1, и D4. Комфортно добираться для пассажиров с западной (Апрелевка), северо-западной (Одинцово), восточной (Железнодорожный) частей агломерации.Новые варианты маршрутов до аэропорта появились и у пассажиров D3 — с него можно пересесть на экспресс-автобус до Шереметьево на станции "Ховрино".Кроме того, компания "Аэроэкспресс" выполняет рейсы автобусов от метро "Ховрино" до Шереметьево: 250 рублей и примерно 20 минут в дороге. От станций метро "Планерная", "Речной вокзал" и "Беломорская" ходят автобусы "Мосгортранса" 817 и 851. Ночью от аэропорта до центра города курсирует маршрут н1.Лайфхак от аэропорта: если на входе в терминал В появились очереди, можно воспользоваться терминалом С — их общедоступные зоны вылета находятся на одном этаже.В аэропорту: питьевые фонтанчики, спа и Ил-62Золотая по цене вода в хабах уходит в прошлое. Например, в Шереметьево при входе в стерильную зону можно увидеть рекламу полулитровой бутылки за 49 рублей.Но и эти деньги тратить не обязательно — просто возьмите с собой пустую емкость."Наши общие зоны оборудованы не только удобными сиденьями и терминалами зарядных станций. Здесь же — фонтанчики с чистой питьевой водой и пурифайеры. Кстати, качество воды регулярно проверяют", — говорят в аэропорту.В комнатах матери и ребенка дети могут отдохнуть, поесть, принять душ и поиграть — есть все необходимое, включая прогулочные коляски для перемещения по терминалу, и эта опция бесплатна.Ходит много историй про "секретные" недорогие кафе в аэропортах. В Шереметьево такое имеется, но в терминале F, а он сейчас пассажиров не обслуживает.Если предполагается длительное ожидание, стоит отправиться в бизнес-зал. В Шереметьево их три: "Кандинский" и "Рублев" в терминале В, "Малевич" — в терминале С. Разовое посещение любого обойдется в 2500 рублей с человека за четыре часа. Это шведский стол, напитки, в том числе алкогольные, рабочая зона, Wi-Fi, пресса и душ.В "Рублеве" — еще и спа-зона.В терминале С есть зал сна и отдыха Sleep Lounge, где можно арендовать спальный бокс или номер с ванной комнатой на время от одного часа до суток.Совет: "В Шереметьево около терминала В установлен самолет-памятник Ил-62. Прогуляйтесь и посмотрите на один из главных образцов советской авиации", — советует Александр Никулин, автор блога "ЖЖитель: путешествия и авиация".Домодедово: десять Красных площадейТут открылся новый сегмент пассажирского терминала Т2: семь этажей и 240 тысяч квадратных метров. "Это можно сопоставить примерно с десятью Красными площадями", — подчеркивают в пресс-службе хаба.Как добраться на личном транспортеНа своем автомобиле или каршеринге попасть в Домодедово, если миновать столичные пробки, довольно просто. Есть отдельная автодорога А-105, и заторы на ней — редкость. В самом аэропорту примерно 6500 парковочных мест. Стоимость — 250-1250 рублей в час. Есть суточная стоянка с услугой парковщика: 2400 рублей."Параллельно с запуском нового сегмента введена в работу двухуровневая автомобильная эстакада, — объясняют в пресс-службе Домодедово. — Вдоль здания пассажирского терминала построили развязку, которая обеспечит циркуляцию наземного общественного и личного транспорта при подъезде к аэропорту с разделением потоков на прилет и вылет.На общественном транспортеКак и во все аэропорты Москвы, в Домодедово ходит поезд "Аэроэкспресс" от Павелецкого вокзала. Время в пути — 45 минут, стоимость — от 470-500 рублей, есть тарифы со скидками.Можно и на обычной электричке. Она идет с остановками один час десять минут, цена — 180 рублей."Аэроэкспресс" ходит каждые 15 минут от станции метро "Домодедовская". В пресс-службе департамента транспорта Москвы уточняют: "время в пути — 30-40 минут, на линии курсируют туристические автобусы с высоким салоном и багажным отделением".Есть и обычные пригородные автобусы от "Домодедовской", а также маршрутки от города Домодедово и соседних населенных пунктов.В пресс-службе аэропорта рассказывают о концепции Under One Roof: единый терминал способствует созданию комфортных условий для пассажиров. Можно выбрать любой удобный вход и оказаться в общей зоне, а оттуда пройти на стойки регистрации как внутрироссийских, так и международных рейсов.В аэропорту: столовые, рестораны и необычный сервис"Секретные" столовые в Домодедово есть, но не в самом аэропорту, а рядом. Вкусно, недорого, "низкие цены", "столов много, места всем хватит" — так отзываются путешественники о "Столовой S7". Адрес на "Яндекс.Картах": аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова, 6/1. Время пешком от терминала — около десяти минут. Часы работы — с 8:00 до 19:00, с перерывами.Есть еще одна по такому же адресу, но дом 8. Идти минут десять-пятнадцать вдоль парковки. Отзывы аналогичные: чисто, вкусно, недорого. Обед в среднем стоит 300-500 рублей. Часы работы — с 9:00 до 18:00, с перерывами."В разных зонах аэровокзального комплекса в круглосуточном режиме работает более 50 ресторанов, кафе и баров", — рассказывают в пресс-службе хаба.Предлагают необычный вариант: "путешественники, отправляющиеся в поездку по России, могут заказать любимые блюда прямо на борт самолета из ресторана "Колбасный цех".Лайфхак. "В магазине "Аленка" в Домодедово можно купить воду за 40 рублей и кучу разных конфет по ценам, как в сетевых супермаркетах эконом-класса", — говорит Александр Никулин.В новом сегменте терминала работают порядка 15 баров, кафе, ресторанов и магазины беспошлинной торговли, а также новый современный бизнес-зал "Горизонт".Всего, уточняют в пресс-службе, в зонах вылета внутренних и международных воздушных линий открыты в круглосуточном режиме семь бизнес-залов, стоимость — 3000-3500 рублей за четыре часа, ВИП-залов — 24 000.Новинки: комната матери и ребенка, выставкиВ DME открылась новая комната матери и ребенка на территории Т2. Есть все необходимое: подгузники, одноразовые пеленки, аппараты для подогрева бутылочек, микроволновые печи, кулеры с горячей и холодной водой. Круглосуточно и бесплатно.Внуково: первый в России аэропорт с метроНовую станцию метро "Аэропорт Внуково" интегрировали в инфраструктуру авиагавани полностью. "Это знаковое событие для всей страны. Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами", — сказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.Как добраться на общественном транспортеПервый вариант — конечно, на метро. Дизайн станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" (конечная) — про авиацию. Все посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева. До авиагавани продлили Солнцевскую линию, пересадки есть не со всех веток. Время в пути от "Делового центра" до Внуково занимает 40 минут, а от станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно добраться за 23 минуты.Поезда "Аэроэкспресс" до аэропорта отправляются каждый час с Киевского вокзала (за 35 минут) и станции "Аминьевская" (25 минут). Можно и на автобусах "Мосгортранса". От станций метро "Юго-Западная", "Саларьево" и "Рассказовка" идут маршруты 611, 911 и 911к, 32. Ночью хаб с центром города соединяет маршрут н11, на нем можно доехать до станции метро "Китай-город".Как добраться на личном транспортеНа личном автомобиле или каршеринге удобнее всего ехать по трассе М-3 (Киевское шоссе). Можно и по М-1 (Минское шоссе) или Боровскому шоссе."Парковка на проезжей части привокзальной площади и на эстакаде, ведущей к зоне вылета терминала А запрещена", — напоминают в авиагавани. Камеры, эвакуаторы — все по-столичному.Парковочных мест не так много, если сравнивать с другими столичными хабами, — 1150. Стоимость: 300, 200 и 800 рублей в час в зависимости от длительности стоянки.В аэропорту: цены, столовые, Турция и КавказАэропорт Внуково путешественники хвалят за удобную навигацию, отсутствие очередей, но есть претензии к ценам в кафе.Можно сэкономить. Например, в 500 метрах от терминала находится "Столовая № 1". Отзывы разные, но в основном хвалят. Работает с 9:00 до 21:00. В 700 метрах — столовая "Центральная". В пределах километра довольно много заведений. Можно и просто пообедать, и купить шаурму, плов или шашлык.Воду советуют приобретать в аптеке, там дешевле.Во Внуково есть детский зал ожидания и комната матери и ребенка с игровой комнатой, мультфильмами, спальней, душевой и кухней.Работают ВИП- (от 27 000 рублей) и бизнес-залы (2900 рублей). Отдельный — для пассажиров бизнес-класса авиакомпании Turkish Airlines. В меню — турецкая кухня.Совет от дептранса Москвы: для кого столица — пересадочный пункт, отлично подходит D4. Он соединяет шесть центральных вокзалов (Ленинградский, Казанский, Белорусский, Савеловский, Курский и Ярославский), и на его станциях останавливаются "Аэроэкспрессы" в Шереметьево и Внуково. К примеру, если пассажир прилетел в Шереметьево и ему необходимо попасть во Внуково, можно доехать до "Савеловской", далее — по D4 до "Аминьевской", а там пересесть в "Аэроэкспресс".Жуковский: последний, но не менее важныйЭтот аэропорт не относится к столичным, но входит в Московский авиационный узел. Удобнее всего добираться от метро "Котельники" на автобусе 441. Стоимость — 73,6-92 рубля, в зависимости от способа оплаты. Другой вариант — от Казанского вокзала или "Выхино" на поезде "Спутник" до станции "Отдых" (195 рублей), а оттуда – на шаттле (100 рублей).На личном транспорте — по Новорязанскому шоссе, потом по указателям или навигатору. В случае сильных заторов есть обходные маршруты.Хаб сравнительно небольшой, но кафе, бизнес-залы, комната матери и ребенка там есть. Планируется, что на территории аэровокзального комплекса появятся гостиница, торговый и офисный центры.

https://ria.ru/20230926/zaprety-1898556888.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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