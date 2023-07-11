https://ria.ru/20230711/domodedovo-1883547396.html

Крупнейший в России новый терминал Домодедово принял первые рейсы

Крупнейший в России новый терминал Домодедово принял первые рейсы - РИА Новости, 11.07.2023

Крупнейший в России новый терминал Домодедово принял первые рейсы

Новый сегмент пассажирского терминала аэропорта Домодедово Т2 начал работу на международных рейсах, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:12

2023-07-11T16:12

2023-07-11T16:12

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Новый сегмент пассажирского терминала аэропорта Домодедово Т2 начал работу на международных рейсах, сообщает пресс-служба аэропорта. "Московский аэропорт Домодедово ввел в эксплуатацию новый сегмент пассажирского терминала – Т2, увеличив площадь воздушной гавани до почти 500 тысяч квадратных метров, и уже обслужил первые международные рейсы", – говорится в сообщении. С открытием нового сегмента аэропорт Домодедово становится крупнейшим в Восточной Европе терминалом в архитектурной концепции "под одной крышей", которая позволяет наиболее эффективно использовать трансферный потенциал аэропортового комплекса.Одной из первых авиакомпаний стала Air Arabia. Также о переезде заявили израильская El Al с 12 июля и бахрейнская Gulf Air с 13 июля.Объем инвестиций в строительство Т2 составил более 42 миллиардов рублей. В новом сегменте обслуживаются авиакомпании, выполняющие международные рейсы. Совокупная пропускная способность аэропорта превысит 60 миллионов пассажиров в год. Т2 – это семь этажей общей площадью порядка 240 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположена зона регистрации, а на втором этаже размещен пункт пропуска (таможенный и пограничный контроль). В настоящий момент идет обустройство смотровой площадки с видом на взлетно-посадочную полосу. "Технологические решения в Т2 направлены на максимальное сокращение времени обслуживания пассажиров за счет внедрения системы многоуровневого обслуживания. Данный подход позволяет не допустить пересечения пассажирских потоков – прибывающих и отправляющихся путешественников: входы и выходы для этих категорий пассажиров и гостей находятся на разных уровнях здания аэровокзала", – рассказали в пресс-службе Домодедово.

https://ria.ru/20230710/baykal-1883282304.html

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