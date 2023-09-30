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Власти Югры готовы стать соавтором новой версии регионального соцстандарта - РИА Новости, 30.09.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:26 30.09.2023 (обновлено: 22:27 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/yugra-1899681850.html
Власти Югры готовы стать соавтором новой версии регионального соцстандарта
Власти Югры готовы стать соавтором новой версии регионального соцстандарта - РИА Новости, 30.09.2023
Власти Югры готовы стать соавтором новой версии регионального соцстандарта
Глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова предложила тиражировать успешно работающие в регионе управленческие практики по повышению... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T22:26
2023-09-30T22:27
ханты-мансийский автономный округ
донецкая народная республика
россия
запорожская область
наталья комарова
светлана чупшева
югра
агентство стратегических инициатив (аси)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова предложила тиражировать успешно работающие в регионе управленческие практики по повышению качества жизни людей и выразила готовность выступить соавтором новой версии регионального социального стандарта. В субботу в Ханты-Мансийске состоялось официальное открытие II Международного форума "Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления", в котором принимают участие эксперты из 27 регионов России, включая Донецкую Народную Республику и Запорожскую область, а также гости из Сирии, Малайзии, Анголы, Белоруссии и Казахстана. Как отметила глава Югры в ходе пленарного заседания "Моя страна для человека", в стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2050 года закреплены базовые направления развития региона – человеческий капитал, качество жизни, сбережение здоровья. По ее словам, правительство ХМАО утвердило дорожную карту по внедрению стандартов клиентоцентричности. Помимо этого, регион участвует в федеральном проекте "Государство для людей", а также создал свой проект "Лидеры изменений Югры", который настроен на решение запросов людей с привязкой к конкретному муниципалитету. Как подчеркнула Комарова, всего на цифровой платформе "Смартека" Агентства стратегических инициатив размещено 47 практик Югры, 15 из них используются в других регионах страны. Так, Югра совместно с Ямало-Ненецким автономным округом, Якутией четвёртый год реализуют образовательный проект по обучению управленческих команд регионов. К межрегиональному образовательному проекту присоединились Запорожская область и ДНР. Также, напомнила глава региона, на основе образовательной платформы "Образование Югры" в феврале 2023 года в Демократической Республике Конго стартовал проект по цифровой трансформации сферы образования и созданию платформы "Келаси" с сервисами электронного журнала и электронного дневника. "Мы готовы доупаковать наши решения, поделиться успешно работающими у нас практиками и выступить соавторами новой версии регионального социального стандарта 2.0", – подчеркнула Комарова. Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, Югра вошла в число пилотных регионов по развертыванию регионального социального комплекса управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере в субъектах РФ. Глава агентства также отметила, что ХМАО входит в пятерку лидеров российских регионов по качеству жизни.
https://ria.ru/20230929/yugra-1899468850.html
https://ria.ru/20230925/modernizatsiya-1898591454.html
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россия
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Наталья Макарова
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донецкая народная республика, россия, запорожская область, наталья комарова, светлана чупшева, югра, агентство стратегических инициатив (аси)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Наталья Комарова, Светлана Чупшева, Югра, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Власти Югры готовы стать соавтором новой версии регионального соцстандарта

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск
Вид на город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на город Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова предложила тиражировать успешно работающие в регионе управленческие практики по повышению качества жизни людей и выразила готовность выступить соавтором новой версии регионального социального стандарта.
В субботу в Ханты-Мансийске состоялось официальное открытие II Международного форума "Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления", в котором принимают участие эксперты из 27 регионов России, включая Донецкую Народную Республику и Запорожскую область, а также гости из Сирии, Малайзии, Анголы, Белоруссии и Казахстана.
Как отметила глава Югры в ходе пленарного заседания "Моя страна для человека", в стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2050 года закреплены базовые направления развития региона – человеческий капитал, качество жизни, сбережение здоровья.
По ее словам, правительство ХМАО утвердило дорожную карту по внедрению стандартов клиентоцентричности. Помимо этого, регион участвует в федеральном проекте "Государство для людей", а также создал свой проект "Лидеры изменений Югры", который настроен на решение запросов людей с привязкой к конкретному муниципалитету.
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Как подчеркнула Комарова, всего на цифровой платформе "Смартека" Агентства стратегических инициатив размещено 47 практик Югры, 15 из них используются в других регионах страны. Так, Югра совместно с Ямало-Ненецким автономным округом, Якутией четвёртый год реализуют образовательный проект по обучению управленческих команд регионов. К межрегиональному образовательному проекту присоединились Запорожская область и ДНР.
Также, напомнила глава региона, на основе образовательной платформы "Образование Югры" в феврале 2023 года в Демократической Республике Конго стартовал проект по цифровой трансформации сферы образования и созданию платформы "Келаси" с сервисами электронного журнала и электронного дневника.
«
"Мы готовы доупаковать наши решения, поделиться успешно работающими у нас практиками и выступить соавторами новой версии регионального социального стандарта 2.0", – подчеркнула Комарова.
Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, Югра вошла в число пилотных регионов по развертыванию регионального социального комплекса управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере в субъектах РФ. Глава агентства также отметила, что ХМАО входит в пятерку лидеров российских регионов по качеству жизни.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьНаталья КомароваСветлана ЧупшеваЮграАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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