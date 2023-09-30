Власти Югры готовы стать соавтором новой версии регионального соцстандарта
Вид на город Ханты-Мансийск. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова предложила тиражировать успешно работающие в регионе управленческие практики по повышению качества жизни людей и выразила готовность выступить соавтором новой версии регионального социального стандарта.
В субботу в Ханты-Мансийске состоялось официальное открытие II Международного форума "Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления", в котором принимают участие эксперты из 27 регионов России, включая Донецкую Народную Республику и Запорожскую область, а также гости из Сирии, Малайзии, Анголы, Белоруссии и Казахстана.
Как отметила глава Югры в ходе пленарного заседания "Моя страна для человека", в стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2050 года закреплены базовые направления развития региона – человеческий капитал, качество жизни, сбережение здоровья.
По ее словам, правительство ХМАО утвердило дорожную карту по внедрению стандартов клиентоцентричности. Помимо этого, регион участвует в федеральном проекте "Государство для людей", а также создал свой проект "Лидеры изменений Югры", который настроен на решение запросов людей с привязкой к конкретному муниципалитету.
Как подчеркнула Комарова, всего на цифровой платформе "Смартека" Агентства стратегических инициатив размещено 47 практик Югры, 15 из них используются в других регионах страны. Так, Югра совместно с Ямало-Ненецким автономным округом, Якутией четвёртый год реализуют образовательный проект по обучению управленческих команд регионов. К межрегиональному образовательному проекту присоединились Запорожская область и ДНР.
Также, напомнила глава региона, на основе образовательной платформы "Образование Югры" в феврале 2023 года в Демократической Республике Конго стартовал проект по цифровой трансформации сферы образования и созданию платформы "Келаси" с сервисами электронного журнала и электронного дневника.
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"Мы готовы доупаковать наши решения, поделиться успешно работающими у нас практиками и выступить соавторами новой версии регионального социального стандарта 2.0", – подчеркнула Комарова.
Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, Югра вошла в число пилотных регионов по развертыванию регионального социального комплекса управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере в субъектах РФ. Глава агентства также отметила, что ХМАО входит в пятерку лидеров российских регионов по качеству жизни.