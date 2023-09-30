Экскурсионный проект для детей из Волновахи запустили на Ямале
© Фото : Андрей БелавинЯмал
© Фото : Андрей Белавин
Ямал. Архивное фото
САЛЕХАРД, 30 сен - РИА Новости. Дети из города Волноваха Донецкой Народной Республики (ДНР) благодаря программе, разработанной властями Ямала, смогут посетить с экскурсиями крупные города России, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ямал запускает пилотный экскурсионный проект для детей из подшефного района Донецкой Народной Республики. Они увидят Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Список городов, по словам губернатора округа, будет расширяться", — говорится в сообщении.
Первая поездка состоится в ноябре: в путешествие по стране отправятся 504 ученика 7-11 классов, их разделят на три группы. Округ берет на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождать школьников будут их преподаватели. Проект рассчитан на три года.
"Мне очень хочется, чтобы подростки, которые в силу возраста или тех сложностей, которые выпали на их долю в последние годы, не знакомы с нашими столицами, узнали их, погрузились в нашу общую историю. Охватим проектом детей Волновахского района. Мы все одного генетического кода. Нужно, чтобы они своими глазами увидели, как преображается Москва, как выглядит наша северная столица, узнали о потенциальных университетах, куда могут поступить после школы", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Он добавил, что власти региона постараются сделать путешествие информативным, содержательным, чтобы оно оставило яркое, позитивное впечатление.
У Ямала уже есть опыт в организации культурно-образовательных поездок для детей из Волновахи. В прошлом году ребята приезжали в регион-шеф на экскурсию и для участия в губернаторской елке. Второе лето подряд дети из Волновахи вместе с северянами отдыхают в оздоровительных лагерях. В этом ребята году впервые отправились вместе на спортивные сборы в Анапу, приняли участие в творческих сменах в Суздали и Тарусе, побывали в Крыму в рамках проекта "Код 250.240.89".
Ямал взял шефство над Волновахским районом в июне прошлого года, заключено соответствующее соглашение. Чуть более чем за год восстановлено 46 социальных объектов, в том числе 18 школ и 12 детских садов, семь корпусов больницы, станция переливания крови. Сейчас в работе порядка 150 объектов, уточняет пресс-служба.