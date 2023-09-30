https://ria.ru/20230930/yamal-1899622406.html

Экскурсионный проект для детей из Волновахи запустили на Ямале

Экскурсионный проект для детей из Волновахи запустили на Ямале - РИА Новости, 30.09.2023

Экскурсионный проект для детей из Волновахи запустили на Ямале

Дети из города Волноваха Донецкой Народной Республики (ДНР) благодаря программе, разработанной властями Ямала, смогут посетить с экскурсиями крупные города... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T13:36

2023-09-30T13:36

2023-09-30T13:36

ямало-ненецкий автономный округ

волноваха

ямал

дмитрий артюхов

донецкая народная республика

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САЛЕХАРД, 30 сен - РИА Новости. Дети из города Волноваха Донецкой Народной Республики (ДНР) благодаря программе, разработанной властями Ямала, смогут посетить с экскурсиями крупные города России, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ямал запускает пилотный экскурсионный проект для детей из подшефного района Донецкой Народной Республики. Они увидят Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Список городов, по словам губернатора округа, будет расширяться", — говорится в сообщении. Первая поездка состоится в ноябре: в путешествие по стране отправятся 504 ученика 7-11 классов, их разделят на три группы. Округ берет на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождать школьников будут их преподаватели. Проект рассчитан на три года. "Мне очень хочется, чтобы подростки, которые в силу возраста или тех сложностей, которые выпали на их долю в последние годы, не знакомы с нашими столицами, узнали их, погрузились в нашу общую историю. Охватим проектом детей Волновахского района. Мы все одного генетического кода. Нужно, чтобы они своими глазами увидели, как преображается Москва, как выглядит наша северная столица, узнали о потенциальных университетах, куда могут поступить после школы", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Он добавил, что власти региона постараются сделать путешествие информативным, содержательным, чтобы оно оставило яркое, позитивное впечатление. У Ямала уже есть опыт в организации культурно-образовательных поездок для детей из Волновахи. В прошлом году ребята приезжали в регион-шеф на экскурсию и для участия в губернаторской елке. Второе лето подряд дети из Волновахи вместе с северянами отдыхают в оздоровительных лагерях. В этом ребята году впервые отправились вместе на спортивные сборы в Анапу, приняли участие в творческих сменах в Суздали и Тарусе, побывали в Крыму в рамках проекта "Код 250.240.89". Ямал взял шефство над Волновахским районом в июне прошлого года, заключено соответствующее соглашение. Чуть более чем за год восстановлено 46 социальных объектов, в том числе 18 школ и 12 детских садов, семь корпусов больницы, станция переливания крови. Сейчас в работе порядка 150 объектов, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230925/fasady-1898553323.html

https://ria.ru/20230606/volnovakha-1876549384.html

волноваха

ямал

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волноваха, ямал, дмитрий артюхов, донецкая народная республика