https://ria.ru/20230930/ugroza-1899578094.html

"Его сожрут". Зеленского предупредили о смертельной угрозе

"Его сожрут". Зеленского предупредили о смертельной угрозе - РИА Новости, 30.09.2023

"Его сожрут". Зеленского предупредили о смертельной угрозе

Допущенные Владимиром Зеленским ошибки во время конфликта на Украине превратили его в неудачника, которого ненавидят собственные граждане, написал обозреватель... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T02:00

2023-09-30T02:00

2023-09-30T02:02

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украина

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Допущенные Владимиром Зеленским ошибки во время конфликта на Украине превратили его в неудачника, которого ненавидят собственные граждане, написал обозреватель Al-Watan Хадиль Мухиддин Али."С одной стороны, украинцы никогда не простят президенту огромные и ненужные жертвы, а с другой — ультранационалисты сожрут Зеленского, потому что он, по их мнению, пренебрегает интересами государства", — заявил журналист.Обозреватель назвал Зеленского "неудачником грандиозного масштаба", который подвел как Украину, так и Запад.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, нато