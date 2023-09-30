Обнаружат и уничтожат. В США указали на критический удар России по ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ: российские военные уничтожают западных наемников на Украине
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские военные эффективно обнаруживают и уничтожают западных наемников на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Им удается установить местоположение гостиниц и других пунктов размещений, где находятся эти наемники. <...> Я уверен, что они в значительной степени знают, где находятся многие из этих наемников, в том числе и американские, и они увеличили темпы их уничтожения", — указал эксперт.
Он отметил, что российские военные легко обнаруживают западных инструкторов или разведчиков, участвующих в конфликте как наемники в рядах Вооруженных сил Украины, и ликвидируют их благодаря развитой и мощной военной разведке.
В ноябре 2022 года сайт СК России сообщал, что наемники из 54 стран воюют на Украине на стороне Киева, часть из них еще с 2014 года, у многих опыт конфликтов на Ближнем Востоке. По данным российских следователей, в процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом, а также различные иностранные государственные органы и общественные организации.
Украинские силы с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.